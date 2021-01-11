說學生「像青蛙假交配」國中男師愛開黃腔遭解聘　提告求復職敗訴

▲張姓國中男老師在教學時間常開黃腔，學校認為他涉及性騷將他解聘。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

張姓男子在桃園某國中任職期間，負責擔任綜合課程教師及班級導師，不過他因教學中常開黃腔、涉及性騷，遭學校解聘。對此，他提起行政訴訟，指控校方及教育局違法，並請求復職；但全案經台北高等行政法院審理後，張男仍敗訴。可上訴。

校方指出，張姓男老師在任教期間，曾以「腦袋裝精液、耳朵長包皮」等語出言責備學生，又或者平時常在學生面前說出，「幹話」、「他X的」、「笨、白痴、智障、白目」等口頭禪；甚至一次見到學生抱在一起互咬對方時，他竟說「像青蛙一樣在假交配」，言論明顯涉及性騷。

校方表示，張師不僅會於課堂中播放變性手術、分娩的影片，且當學生詢問「生小孩有多痛時？」他竟回應，「就是女生穿高跟鞋一分鐘踹你蛋蛋一千次的痛」等語，又或者多次於課堂上提及，「A片、男優跟女優」、「R20、飛機杯，左手是我的女朋友」等內容。

法庭上，張失辯稱自己與學生談論「經痛」，僅是希望班上男同學可以發揮同理心，促進兩性良性溝通；至於講道A片等色情的部分，是為回應學生提問，藉以導正同學觀念，強調內容絕無性意味，也沒有性騷擾問題。

張師主張，他被控性騷遭停職後，仍有班上學生願意挺身而出，陳述事實替他澄清，且事件至今又過了2、3年，他仍與班上女同學感情很好，否則2位同學不可能替他出庭作證。對此，希望調查小組能再次查證。

但台北高等行政法院審理時認為，教師的言行對學生的影響並非僅限於學術、技能等，如其有悖離社會多數共通的道德標準與善良風俗，不只將影響學子之身心外，更將影響整體社會的教化，最後判定學校處分並無不法，張師敗訴不得復職。全案仍可上訴。

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