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小五女童「求買電擊棒」上學！意外抖導師狼行　媽聽完傻眼　

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國小導師遭3名小五女童指控會伸爪騷擾，遭校方要求自費接受心理輔導、性平教育課程。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

南部某國小導師阿俊（化名）2018年間遭3名小五女童控訴，有摸臀、拍背、碰觸大腿等騷擾行徑，校方獲報後召開性平會，事後要求阿俊自費接受心理輔導、性平教育課程。惟阿俊不服結果，認為是學生說謊，提告校方處分違法，求償期間支出損失共7萬6275元。對此，法院日前審理後，判阿俊敗訴。

判決指出，3名就讀國小五年級的女童分別指控阿俊，「在泳池旁老師慢慢偷偷地假裝找東西碰我」、「在從外掃區回教室的路上，老師突然間抓我的手，我嚇了一跳，就把手扭開」、「為男生噴防蚊液，不會捉他的手，我噴的時候，老師還要捉著我的手，我覺得不舒服，就將手抽回來，次數只有一次」、「老師彎下腰、側著臉很靠近我，手就一直想要伸過來勾著我的肩膀」、「老師在數學課中突然去聞學生的外套說『很香！』」、「老師講跟數學課沒有關係的噁心話」等語。其中一名女童家長還指稱，女兒要求她買防狼噴霧或電擊棒，罵老師死變態，要帶小刀上學，種種行徑讓她相當擔心。隨後校方接獲通報，展開調查，並召開性平會。

▲▼噴霧,噴灑,防蚊,殺蟲,化妝水。（圖／翻攝自pixabay）

▲家長聲稱，女兒因此事要求她買防狼噴霧、電擊棒。（圖／免費圖庫pixabay）

事後校方認定阿俊確實有碰觸到女學生身體，依「性平意識明顯不足」、「身體界線未能適當節制，致使受害學生不舒服」等語，要求阿俊4個月內自費完成8小時心理輔導，並接受8小時性別平等教育研習課程，至於聞外套一事則事證不足。

然而，阿俊自費上完輔導課程後，不服結果決定提告，主張自己身為新導師到新班級，本來就會有一些新做法、風格，與學生有不同以往任教導師的師生互動，小五女生有自己的想法也很正常，全案關鍵在於未能及時溝通、化解歧見，而雙方互動尚在師生間的合情理範圍內，並非不節制、碰觸法律界線，事件真正源頭是學生的謊話及調查委員錯誤的問話；因此阿俊要求校方賠償自費課程費用1萬4600元，以及調查期間因請23天事假、遭扣之薪資6萬1675元，共7萬6275元。

對此，高雄高等行政法院勘驗相關事證，認定性平會調查結果無違反一般價值，或事實認定錯誤，校方處置無違法，因此判阿俊敗訴。

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