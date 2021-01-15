布局大陸內需市場　2小時內「10＋30」川台企業完成媒合

▲「台企拓內銷·兩岸一起來」線上推介對接（四川專場)）活動。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／成都－台北 連線報導

「台企拓內銷·兩岸一起來」線上推介對接（四川專場)）活動昨（14）日在成都舉行。活動將分為線上洽談和雲展廳展示兩部分，由中國建設銀行「建融智合」智慧展會平台，搭建為台企和採購商的「雲端」交流合作平台。成都台協會長高錦樂表示，四川助力台企「11條」和「支持台企12條」等惠台政策，讓台企融入「雙循環」，拓展內需市場帶來利多。

▲四川省台辦副主任張軍（左二）前往川台企業線上對接會場。（圖／大會提供）

活動啓動後2小時內，便有10家四川省內大型商超與近30家在川台企成功媒合，分別進行多輪洽談。四川永輝超市有限公司品牌維護部總監黃昌華表示，企業之前跟台企統一食品、鴻昌塑膠都有深入合作，這次將新增跟品源食品公司的合作。

大陸商務部台港澳司司長孫彤表示，本次台企拓內銷四川專場活動，除了線上推薦和一對一洽談，還搭建線上雲展廳，幫助大家多維度宣傳產品，低成本展示企業形象，「相信參會的兩岸企業家朋友能共敘商緣，共拓商機，成為川台合作的受益者，成為兩岸融合發展的貢獻者，成為兩岸關係和平發展的推動者。」

▲台企拓內銷活動線上雲展廳。（圖／主辦方提供）

由中國建設銀行四川省分行搭建的雲展會平台，已吸引超過50家在川台資企業和300多家省內採購商進行註冊並發布供需信息，此外，還有27家台企入駐3D展廳。據了解，該平台還能為國際貿易、跨境投資、工程承包、項目合作等業務提供信息發佈、智能撮合、商機推薦等服務，並依託建行集團跨時區、多幣種、全牌照的專業優勢，配套全方位金融解決方案。

四川省台辦副主任張軍表示，大陸在2021年開啓「十四五」規劃，當前正實施擴大內需戰略，培育完善內需體系，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，「活動的舉辦是兩岸一家親、兩岸融合發展的生動體現，也是四川有關部門幫助台資企業克服疫情影響，拓展市場，持續發展的有效舉措。」