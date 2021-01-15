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看見黑暗／曾讓80多位身障孩童重生　北京視障餐廳遇疫情苦撐

記者魏有德／北京報導

「一開始是不被大多數人祝福的，常有人說，這麼奇怪的餐廳，3個月後一定消失，直到現在，不知不覺已經12年了。」老闆于爽在北京西單開了一間名叫木馬童話的「黑暗餐廳」，經營之初曾是餐飲排行榜上的名店之一，近年，隨著熱度降低，仍能勉強維持生計。2020年突如其來的疫情，讓于爽面臨餐廳成立以來最大的生存危機。

▲老闆于爽引用特洛伊木馬的故事替餐廳取名，希望在黑暗中積蓄能量，出奇制勝。（圖／記者魏有德攝）

▲老闆于爽引用特洛伊木馬的故事替餐廳取名，希望在黑暗中積蓄能量，出奇制勝。（圖／記者魏有德攝）

這間木馬童話黑暗餐廳，座落在北京西單鬧區的飯店裡，地點極佳，位置卻不好找。于爽當初看中這裡，主要是飯店的環境較好，無障礙設施也完備，對於在餐廳裡的身心障礙員工，上下班出入時，承擔的風險相對較小。

不過，受到疫情影響，于爽一度彈盡糧絕，差一點就決定放棄經營，該如何支撐下去？身心障礙員工們的未來？一道道難關擺在眼前，于爽的內心陷入天人交戰的困境，這時候，老顧客及朋友的支持，讓膠著的情況得到緩解。

▲木馬童話黑暗餐廳老闆于爽。（圖／記者魏有德攝）

▲木馬童話黑暗餐廳老闆于爽。（圖／記者魏有德攝）

此外，于爽也帶著員工開始包餃子、賣韓式小菜，做起外賣生意，用各種方式生存下來。她坦言，雖然疫情趨緩，客人也願意走進餐廳消費，營業情況仍不樂觀，「剛開始做這間餐廳，背後的意義沒有想得很深刻，隨著時間過去，越來越覺得關注這群身心障礙的孩子、這個群體，變得有意義，值得做下去，一同努力。」

于爽將餐廳取名為「木馬餐廳」，憑藉傳說中的特洛伊木馬，希望彼此在黑暗中積蓄能量，完成出奇制勝的故事。于爽驕傲的說，「一路走來，已經有80多位身心障礙的孩子在這間餐廳服務過，他們在能力所及的範圍內突破自己，讓外界看見。」

▲黑暗餐廳裡伸手不見五指，需要服務員領頭帶位。（圖／記者魏有德攝）

▲黑暗餐廳裡伸手不見五指，初次進入的客人難免會有些不適應。（圖／記者魏有德攝）

于爽與《ETtoday新聞雲》記者談話的過程中，一組客人走進木馬餐廳，其中，有一名比較年幼的兒童，在全黑的場景裡吃飯，孩童是否能堅持得住？為了一探究竟，記者隨著這組客人穿過黑暗餐廳的布簾，待客人入座後，這名小男生，果然開始不安了起來。

小男生由於不適應黑暗，突然間放聲大哭，在母親的安撫之下，才慢慢穩定下來。像這樣的情況，于爽其實一點也不擔心，她表示，一般而言，孩童開始都會不適應，店員會用引導的方式，告訴孩子們是在山洞裡探險，融入情境，「能在黑暗中用餐，也是一種深刻的體驗，讓他們從小就懂得視障人士的不便。」

▲木馬童話黑暗餐廳的牆上掛著員工的生活照，就像是這群孩子們的大家庭。（圖／記者魏有德攝）

▲木馬童話黑暗餐廳的牆上掛著員工的生活照，這裡就像是他們的避風港。（圖／記者魏有德攝）

體驗身心障礙人士的生活，反饋到自身，進而慢慢改變社會的眼光，是黑暗餐廳成立的初衷，也是于爽這些年努力的目標。 于爽說，「很多客人出來以後會寫下留言，看得見就是幸福、我還有能力克服困難、有能力幫助別人等等。」

對于爽而言，黑暗餐廳能讓每個年齡層的客人都有所收穫，她心中仍堅持一個未圓的夢，「讓身心障礙的員工能扛起這間店，然後開起第二間、第三間分店，更多人能憑著自己的努力，證明他們和一般人一樣，有自信地過生活。」
 

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