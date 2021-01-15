看見黑暗／外科醫棄手術刀開「視障餐廳」 客人免閉眼體驗摸黑吃飯

記者魏有德／北京報導

「一夜失明的的恐懼、內心的灰暗和治療期兩眼遮蔽的無助感，有些人一生都是如此，該怎麼辦？」于爽回想起2009年視網膜剝離時的日子，仍餘悸猶存。正因為如此，讓于爽決定放棄外科醫生的穩定工作，在北京市開了一間「木馬童話黑暗餐廳」，期盼能讓客人藉由體驗「看不見」的生活，對弱勢群體，多一份關懷。

▲木馬童話黑暗餐廳位於北京西單鬧區的飯店8樓。（圖／記者魏有德攝）

《ETtoday新聞雲》記者來到這間黑暗餐廳，門外掛著特洛伊木馬頭像的招牌，推開玻璃門，便如同走進木馬的肚內，日式裝潢搭配柔和的燈光，散發出一種神秘感。老闆于爽帶著微笑站在收銀台前，指向一旁用黑布罩住的房間，「黑暗餐廳的入口在這，除了工作人員，開店12年來，從來沒有人知道是什麼樣的格局，因為，裡面沒有任何一點光源。」

「當時設計這個餐廳，還是想讓客人有一種體驗感，不完全是純粹的餐廳，客人在無光的世界裡，體驗生活的本味、食物的滋味，對於視覺障礙者的世界，換位思考不如行動，這種印象是極其深刻的。」于爽制止了記者想一探黑暗餐廳的衝動，娓娓道出黑暗餐廳的深層涵義。

▲黑暗餐廳裡伸手不見五指，需要服務員領頭帶位。（圖／記者魏有德攝）

要進入黑暗餐廳用餐，得先將手機等任何會發光的物體，全部放進一旁的置物櫃，雙手搭著服務員的肩膀，憑藉他們的聲音引導，摸黑坐到位子上。無論是單獨用餐或是朋友相約，過程中都只能聽到彼此的聲音，食物擺上桌，也得靠「摸」，才能找到餐具和餐盤，不過，服務員卻能精準地將餐食送到座位前，也引發客人的好奇，「是不是他們有配夜視鏡。」

自從于爽12年前治癒視網膜剝離後，她將那陣子內心的恐懼及視障者的不便，轉化成一雙溫暖的手，付出了行動，打造了黑暗餐廳。這間餐廳服務的員工，全都是由身心障礙的弱勢族群組成，來自天南地北的他們得經過一段適應期，能快速上軌道，員工中的定海神針全來自於他－26歲的周昊雨。

▲周昊雨即興演奏鋼琴，悠揚琴聲讓客人印象深刻。（圖／記者魏有德攝）

周昊雨有著180公分以上的身高、靦腆的笑容及幽默風趣的談吐，帶位送餐的俐落身手，加上學習聲樂，彈得一手好鋼琴，成為客人眼中的金牌服務員。不仔細看可能很難發現，他其實是重度視障者，雙眼只能感受一絲光源。當客人問起他的雙眼，他總是開玩笑的說，「我看得見，尤其在黑暗中，比你們都看得清楚。」

這不是自嘲，而是對於這份工作和自身條件的一種幽默感，同時，也讓客人在黑暗餐廳中無形的放下「伸手不見五指」的恐懼感。對於包括昊雨在內的這群孩子，于爽希望他們能有一份穩定工作，從而學習如何像「正常人」一樣過生活。

▲木馬童話黑暗餐廳老闆于爽。（圖／記者魏有德攝）

「我們在用盡一切的努力活著，只想被正常的對待。」想到這12年來黑暗餐廳的起落，于爽現在面臨到的，不僅是理想的實現，更大的挑戰，是生存問題。于爽認為，一間小小的餐廳，也想點亮這一段路，「我們也清楚，其實滿多人會覺得很多類似的餐廳是玩假的、去利用這些身障者的身份，社會上對於這些真假，一般分不清楚，所以，我個人提倡平權。」

于爽接著說明，孩子們都在餐廳裡悄悄的工作，從來沒有對外講是視障者或是什麼情況，「直到員工可能碰到、撞到了客人，或是有些客人非常細膩、敏感，發現了這些員工的不一樣，但我們通常都是心照不宣，微微一笑就過去了。」

