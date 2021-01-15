白色巨塔人事之爭落幕　北榮副院長陳適安升任中榮院長

▲北榮副院長陳適安升任中榮院長，今日佈達上任。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中榮總今天舉辦院長佈達宣誓典禮，北榮由中榮院長許惠恒接任，中榮則由北榮副院長陳適安接任，長達半年的白色巨塔人事之爭終告落幕。典禮上，監交人、退輔會主委馮世寬提到，他把北榮最有名的心臟科醫師帶到台中榮總，是台中市民之福。新任院長陳適安期許，讓中部民眾感受到醫院充滿愛心，而非冰冷的醫療場所。

台中市長盧秀燕今日也到場致意，盧秀燕表示，代表市民歡迎中榮新院長，「醫療無國界，只要好的領導人，到哪裡都能擔當重任。」

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陳適安是國內心臟科權威，去年就傳出與現任北榮副院長、骨科權威陳威明爭取北榮院長寶座，上周傳出中榮院長許惠恒接任北榮院長，中榮院長則由陳適安接任，兩人都在今日佈達上任。

對於各界傳聞北榮院長之爭暗潮洶湧，陳適安也回應，都是繪聲繪影，不盡然全是事實，會以醫療本業為最重要的工作，才是當初從醫的初衷。陳適安強調，有機會到中榮就任新職，是生涯驚喜，台中榮總已是中部地區排名第一的醫學中心，期待與新同仁彼此熟悉認識，一起努力提升中部醫療水準。

▲台中市長盧秀燕今日也到場致意。（圖／記者游瓊華攝）



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