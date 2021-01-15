已婚美女議員遭控「愛情騙子」借113萬+收鑽戒！純情男知真相崩潰

記者游瓊華、林昱萱／南投報導

花蓮無黨籍女議員田韻馨，向來以清新的形象著稱，但她卻遭指控是愛情騙子，隱瞞已婚身分陸續跟南投一名蔡先生借了超過113萬，甚至還收下了對方一克拉的鑽戒。對此，蔡先生向《ETtoday新聞雲》透露，認識田韻馨時，對方還沒有選上議員，而她到現在一毛錢都沒還。

▲花蓮無黨籍原住民議員田韻馨，遭指控是愛情騙子。（圖／翻攝臉書、記者蕭可正翻攝）

蔡先生表示，「光是有紀錄的部分，我就轉帳給她113萬8千多元，包含選舉保證金、跑行程的費用、服務處整修，還有她競選時的背心、一些生活費，我認識她時，她還沒選上議員，那時候她是說自己沒有正常收入，啊我一開始也只是覺得我幫助她，你跟我開口借錢，我就借你，一開始就是朋友之間。」

蔡先生也提到，「後來我發現她說的話，跟當初跟我講的話前後都不一樣，我就有跟她說這關係就算了，妳給我感覺就是隱瞞欺騙，妳把錢還我，還錢這很正常嘛，是人之常情，如果妳當不要用隱瞞欺騙，大家好聚好散，這錢好談嘛，但妳現在給我感覺就是，妳當初根本就是騙我。」

▲田韻馨被控一毛未還。（圖／記者蕭可正翻攝）

此外，蔡先生也說，「她還曾經跟我說，沒有人欠錢是一次還清的 」而對於兩人互動，蔡先生也透露，「我們基本上私底下，沒有到很親密，但一些牽手、擁抱什麼也是有，她在LINE上也有一些比較親密對話。」蔡先生也提到，到目前為止，對方一毛錢都沒還，而讓蔡先生最為生氣的地方是，田韻馨甚至還稱，蔡先生會借錢給她是別有目的。

蔡先生氣憤表示，「我借那麼多錢，我一毛錢都沒拿到，她也沒什麼東西給我，我拿這100多萬借她，我是白痴嗎？我借錢給她是有目的？我一毛錢都沒拿到，不管她講過什麼，一件事都沒做到，她說我借她錢，讓她選舉選上有目的？我有什麼目的？」

45歲的田韻馨形象清新，在議會也以敢言著稱，而她也時常在臉書PO文關懷弱勢、美化環境保護工程、小學教室裝設冷氣等。此外，她也以喚醒族人關注政治、社會議題等作為目標，以積極正向的態度廣為人知，沒想到如今卻遭人指控是愛情騙子，讓外界都感到相當震驚，田韻馨今天手機則關機，未對此指控做出回應。

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