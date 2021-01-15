桃機滑行道工程崩塌活埋3人　包商每一家屬賠900萬元獲緩起訴

▲桃園機場WC滑行跑道工程在2018年間8月間施工期間，3名工人施工時突遭土石活埋喪命，桃檢檢察官隔天至現場勘驗。（資料照／記者楊熾興翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場2018年8月間施作WC滑行跑道遷建與雙線化工程第C009標工程，3名工人施作水管裝接工程時，突遭崩落土石活埋致死，檢方調查發現，施工現場未設置防止崩落設施，負責承包的天江工程江姓負責人被依過失致死罪、職業安全衛生法起訴；桃檢審酌，天江公司與江姓負責人事後已與家屬達成和解，賠償家屬各900萬元，家屬表達不願再追究相關責任，檢方15日偵結予以緩起訴處分。

檢警調查，天江公司承攬沃亞公司承包桃機WC滑行跑道遷建與雙線化工程第C009標工程，江姓負責人聘僱黃姓、陳姓與朱姓工人在2018年8月21日下午施做工程時，為避免工程延宕，竟在沒有設置防止崩落設備，讓3人在桃機長榮航勤大樓旁工地施作，3名工人在深達4米管線開挖區施作水管裝接工程時，周圍土石突然崩落，3人逃生不及慘遭土石活埋，消防人員到場挖出3人送醫後仍宣告不治，桃檢相驗後將天江公司與江姓負責人簽分偵辦。

▲桃園機場WC滑行跑道工程在2018年間8月間施工期間，3名工人施工時突遭土石活埋，消防人員現場搶救。（資料照／記者楊熾興翻攝）

46歲的江姓負責人在偵訊時坦承確有疏失，檢方根據現場照片、醫院診斷、相驗證明，另根據勞動部職安署調查報告，認定江涉犯過失致死、違反職業安全衛生法，從重依過失致死罪嫌起訴。

檢方審酌，天江公司、江男事後已與3名死者家屬達成和解，每人各獲賠償900萬元，家屬均表示不願再追究相關責任，江男事後未避責且犯後態度良好，檢方偵結予以緩起訴處分，緩起訴期間1年，天江公司、江男應於緩起訴處分確定後，向公庫支付2萬元緩起訴處分金。

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