情侶IG宣傳牙齒「韓式美白瓷雕」　幫友人免費體驗遭檢舉獲緩起訴

▲一對情侶於社群軟體Instagram上宣傳為不特定消費者施行「韓式美白瓷雕」遭檢舉，犯後態度良好獲緩起訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

想告別黃板牙，近年來超流行牙齒美白貼片！台北市有對柯姓、涂姓情侶看準這樣的商機，在Instagram上宣傳他們的美容工作室，並免費幫2位女性友人施做齒雕美白貼片，遭檢舉違反《醫師法》。台北地檢署函詢衛福部，確認美白貼片屬醫療行為，審酌2名負責人認罪且無前科，檢察官以支付公庫4萬元的條件，給予2人緩起訴1年的處分。

據悉柯、涂2人是情侶關係，於2018年6月初開始合資創業經營位於台北市中正區美容工作室，2人原先僅從事全臉粉刺淨痘服務；明知道未取得合法醫師資格不得執行醫療業務，卻在去年5、6月間遭到檢舉，免費替2名女性施作「韓式美白瓷雕」醫療業務。

2人在偵查中坦承不諱，並表示只是想免費想讓友人擁有漂亮美白牙齒才施作，但檢方認為，美白貼片長期悶住真牙，且衛福部函覆認定美白貼片屬醫療行為，並且應該具有合法醫師執照者才能實施，2人非醫師卻擅自執行醫療業務已違反醫師法第28條規定。由於2人認罪，檢察官考量2人也沒有前科，犯後也坦承犯行，甚至深表悔悟並給予緩起訴處分，以勵自新。

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