被美國防部列為黑名單　小米集團掛保證「不是中國軍公司」

▲小米集團創辦人雷軍 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者任以芳／綜合報導

美國國防部今（15日）宣布在中國軍方擁有或控制的中國企業清單中，再增列9家中方企業，未來美國投資人將不可以投資，其中，驚見手機製造商小米集團。對此，小米集團發出最新聲明稱，公司採取合法經營，並非美國定義中國軍方公司，未來將採取適合保護措施，保障公司以及股東。

綜合美媒報導指出，美國國防部今列入的最新中企名單除了小米外，還包括中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團與中國商用飛機公司。

美國國防部表示，堅決反對中國軍民以學術機構名義，實際上幫解放軍獲得先進技術與專業知識，並且強調，「今天增列9家中企後，這張清單擴大至44家。」消息一出，小米集團以29港元開盤，較上一交易日收盤價大跌11%。公告發佈後，小米集團官方微博「小米公司發言人」發佈消息稱，小米公司目前運轉一切正常。

公告指出，「注意到美國國防部於2021年1月14（美國時間）發佈新聞，表示根據《1999財政年度國防授權法案》第1237條，將本公司列入相關清單。」

小米集團表示，公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用；公司確認其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司；公司將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。「正審閱該事件的潛在後果，以便更全面理解其對本集團的影響，將會適時發佈進一步公告。」