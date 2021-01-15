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他好奇水煮健康餐為何貴破百元？　釣出網點出「2關鍵原因」

▲便當配菜選擇盡量以「蔬菜」為主。（圖／取自LibreStock）

▲網友指出水煮健康餐食材較為新鮮。（示意圖／取自LibreStock）

實習記者陳妙津／綜合報導

健身養生風潮正夯，不少人都會選擇改買少油少鹽的水煮健康便當，也讓健康餐便當店越來越多。一名網友日前就好奇PO文表示，水煮健康餐的價格都比一般便當還貴，用料也不見得有比較豐富，不懂為何標示健康就能抬高價格，此文一出立刻吸引眾多網友熱烈討論。

原PO不解表示，「台北好像越來越多家水煮健康餐，但每一家的價格都是120元起跳，有些還賣到150、180（元），看起來料也沒有很豐富，為何標個健康就可以賣這麼貴？」

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▲陳女竊取100元便當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友點出，有這樣的價格代表就是有人願意接受。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們則一面倒表示健康無價，「為了健康，值得啦」、「健康無價，只賣你200該心懷感激了」、「你自己買好一點的食材，也是一餐要一百啦」、「便當店給你那種廉價蛋白廉價澱粉，當然比較便宜」、「難道你的健康不值這個價錢嗎」、「應該叫養生餐，真的比隨便亂吃好很多」、「賣健身盤子的啊，真的健身的就會自己準備地瓜跟雞胸肉吧」、「健康不用代價？」、「用錢就能買到健康了，是不是很划算呢」。

還有網友詳細點出健康水煮餐食材比不少便當店還要新鮮，「煮不調味，食材一定要新鮮，你都不知道你平常吃了什麼」、「食材要用比較好阿，而且水煮健康餐很多都是牛肉，牛肉本來就更貴」、「不能用重口味蓋掉不新鮮的味」、「身為廚師回答你：這種沒調味清蒸水煮的東西，食材不就準備烙賽，所以成本自然高」、「那種沒有調味的，一但不新鮮就是難吃」、「味變少食材就要很新鮮才好吃，當然貴啊」、「因為不新鮮的食材一吃就知道」、「沒調味，不新鮮味道明顯」。

另外，也有網友詳細指出是因為市場需求擴大，有這樣的價格代表就是有人願意接受，「訂價策略吧，反正價格市場競爭會決定」、「價格制定是由需求決定的，能賺多少看各家本事，看來應該有好多消費者喜歡，所以那麼多家投入生產，等到哪天競爭對手多了，價格才會下來吧！這就是開放市場經濟」、「現在需求太多，商家數量上去就會降價了」。

 
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