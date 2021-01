影片曝！少女受困瓦礫堆…居民急徒手搶救　印尼強震釀7死660傷

記者張方瑀/編譯

印尼蘇拉威西島(Sulawesi)發生規模6.2強震,截至目前造成至少7人死亡,數百人受傷;搜救機構也證實至少有一棟飯店倒塌,多棟建築受損。社群軟體上也有多段民眾受困影片曝光。

▲印尼女童困在瓦礫堆內。(圖/翻攝自推特/@wismansyah)



社群軟體上多段現場影片曝光,許多居民騎著機車準備逃離,許多居民設法徒手將埋在瓦礫堆底下的親人救出。還有一段影片是一名少女被壓在房屋內,表情十分痛苦,搜救員也持續和她說話,讓她保持清醒。

根據《路透社》最新消息,震央在馬杰內(Majene)東北方6公里,震源深度10公里,在當地和附近城鎮造成至少7人死亡,661人受傷。印尼國家災害應變總署(National Disaster Mitigation Agency)和搜救機構也證實,當地有一間飯店倒塌,多棟建築物損毀,其中一座對外橋梁斷裂,數千民眾被迫撤離家園。

