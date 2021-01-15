婆婆硬跟內診勸「催生的小孩不好」　人妻123字釣出真苦主

記者黃翊婷／綜合報導

一名孕婦14日在臉書匿名PO文抱怨，前往醫院產檢時，婆婆企圖硬要跟進內診全程「監視」，還頻頻暗示不要催生也不要剖腹產，一定要努力自然產，讓她覺得很傻眼。沒想到文章一公開，掀起女網友熱烈討論家屬到底能不能陪同內診，結果真的釣出一名苦主留言，「我婆婆有跑進來看，不過她是看螢幕上未來的孫子，眼睛不敢亂看別處，就當作她也非常重視孩子吧。」

▲原PO抱怨婆婆想跟進內診。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」投稿一篇123字的文章，內容提到，前往產檢時因為要內診，婆婆跟著丈夫一起來就算了，竟然連內診要也想要跟進去看，讓她搞不懂婆婆到底是要看什麼，「這樣子妳看得到我未來的小孩？」

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原PO接著說，婆婆很堅持以前的觀念，想了千方百計就是要阻擋催生，甚至說出「催生的小孩不好，剖腹的小孩更不好，妳要努力自然產哦」這樣的話，但她才懶得管這麼多，早早就安排好催生日期。

▲自然產還是剖腹產好，要看寶寶和孕婦的狀況而定。

其他網友看完這篇文章，也紛紛留言力挺原PO，覺得婆婆跟進去內診很奇怪，「我連做抹片老公都沒有進去，孩子要怎麼生全聽醫生的」、「一般產檢內診連丈夫都不能在場，護理師會趕人」、「以前的人認為自然產的小孩比較健康，但這是迷思，其實是要看小孩跟孕婦的身體狀況，再決定是要自然產還是剖腹產」。

不過，留言區中有一名女網友自曝，她產檢內診時，婆婆真的有跟進去看，「不過她是看螢幕上未來的孫子，眼睛不敢亂看別處，就當作她也非常重視孩子吧。」