2歲半兒比天花板「弟弟飛來飛去」　過來人喊恭喜！她嚇壞曝後續

▲原PO現在已經是兩寶媽。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享看到2歲半兒子睡前對天花板自言自語，「弟弟飛來飛去」，讓她直呼真的很害怕。對此，有過來人認為，可能過不久就會有好消息，也讓原PO表示，「一打三是一件很可怕的事....我不知道會不會瘋掉。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，某晚兒子睡前突然對著天花板說掰掰，而且說好多次，「我問他『你在跟誰掰掰』？他說：弟弟 （他還比給我看），還說弟弟飛來飛去，比出飛行路徑給我看，又站起來演一次弟弟的動作。」

「接著...他拉開棉被說弟弟來躺躺睡覺」，原PO表示，她馬上說「沒有沒有、你叫弟弟回家睡覺」；後來兒子就說弟弟不見了，比著窗戶方向「從那邊飛出去了。」

▼有媽媽表示，大兒子也曾對黑暗角落說有一個弟弟在那邊玩，同年她就懷了一個弟弟。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO直呼，「我真的是很害怕欸...我問他弟弟可怕嗎？他還笑我說，『沒有可怕，弟弟很可愛』。但是媽媽真的很怕啊。」

對此，許多網友認為是好消息，可能二寶要誕生了，「我大兒子也是對著黑暗的角落說有一個弟弟在那邊玩，同年他娘我就懷了一個弟弟」、「可能過不久會有好消息囉。」

原PO則回應，她已經有兩名兒子了，二寶現在1歲，「二寶也躺在我旁邊睡得很好，不可能有三寶啊，老公已經結紮。」不過，她也說，若有三寶會累死，「但如果真的中獎，我還是會生，畢竟他都先來看看他媽媽了。」有人直呼，「要增添喜事了」；她在PO文的2天後回應，「姨媽來了啦 ，懷孕比見鬼可怕，哈哈哈。」