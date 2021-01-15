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辣媽挺孕肚困美1年！回台「見國旗感動哭」讚防疫：最安心的地方

▲▼ 。（圖／Michelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在美國困了一年，終於可以回到溫暖的家。（圖／Michelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

辣媽部落客Michelle與老公和小孩在美國德州定居生活，疫情爆發之後，擔心回台會造成台灣醫療的負擔，也擔心小孩不習慣，決定待在美國「把自己關在家」，一年後一切都準備好，便帶著行李搭上飛機回台，抵台時在機場看到台灣國旗時還感動噴淚，並大讚台灣的防疫措施，「能身為台灣人真的太驕傲了」。

Michelle在個人臉書發文，從事前準備到抵台到家的過程全記錄下，在美國訓練孩子正確的防疫觀念，「知道出門在外不能亂摸、回家要馬上脫衣服洗手、不能在外面吃飯、不能在外面玩，一出門要馬上戴口罩，有包裹到家裡不能碰，等爸爸媽媽消毒以後才能摸」。

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▲▼ 。（圖／Michelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼看到台灣國旗忍不住淚崩。（圖／Michelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在美國困了一年，終於可以回到溫暖的家。（圖／Michelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Michelle挺著7個月的孕肚於本月8日回台灣，計劃在台灣生產預計要待半年左右，行前也做了很多的準備，「預先完成工作、陸續清空冰箱、預約小兒科、婦產科、採買快速到貨商品、準備防疫物品」，出發前3天做好核酸檢驗，出發當天全家都穿了兩件上衣、兩件褲子，隨身行李也帶了可換的衣服、襪子用袋子包好，打算抵達台灣時把髒的外衣外褲換下，會冷的話再套上新的衣服。

搭了4小時的巴士到機場，但原本應該48小時就收到的檢驗報告，過了50小時依然沒有消息，不停的打電話詢問，得到的答案都是「只能等待」。直到要上飛機的前一小時，終於收到檢驗報告，夫妻倆興奮地在機場尖叫了出來，「全都是陰性結果，我們真的可以回台灣了！」過了安檢到登機口，總算有要回家的真實感了。

一上飛機後就開始到處噴酒精、擦消毒紙巾，還把小孩座位的把手、桌子都貼上保護膜，也馬上把他們的鞋子脫掉、鞋底消毒、地板噴酒精，「因為接下來16小時他們的活動範圍就是這個座位」。由於台灣政府取消在台灣轉機的政策，機上少了大半的人，座位前後左右四五排內都沒有人，「待在機上根本比在美國超市買菜還要安全一百倍」。

▲▼ 。（圖／Michelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲回台前準備的防疫物品。（圖／Michelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

費盡了千辛萬苦終於回到台灣，Michelle一看到大大的台灣國旗，內心有著滿滿的感動瞬間噴淚，「終於回到了全世界最安全又溫暖的家了」，並且大讚台灣的防疫超完善，讓人感覺很安心，「廁所門口就有『入境旅客專用廁所，微旅行及員工勿使用』的告示牌，機場把廁所也分開來讓入境的人使用，覺得這些細節真的做的很完善」。

一降落就收到檢疫系統傳來的簡訊，戴著面罩的工作人員也很親切的指引他們方向，「入境通關很快速、人很少，全程也都戴著口罩」。搭上防疫專車之後，看著窗外熟悉的景色Michelle又感動落淚，一到家沒多久就收到鄉公所，還有派出所員警的關心電話，提醒他們要注意的事項。

Michelle狂讚台灣的防疫，寫這篇文是想讓台灣人知道「我們有多幸運」，「對比過去一年看著美國疫情無限的擴散、政府防疫政策讓人搖頭、國民防疫意識低落，現在人在台灣的我們，真心時時刻刻都非常感恩又感動，深深感覺到政府的用心，還有全台灣人的配合，才能把疫情控制的這麼好」。

在美國關了一整年...我們終於平安順利的到台灣了！（文超長慎入） 從去年初武漢宣布封城那天，我就感覺事情不尋常，為了安全也全家把自己關在家裡不外出了，當時台灣的家人叫我們趕快回台灣，但本來年年都回台灣的我們猶豫了很久，覺得當時全球的疫...

Stay Fit with Mi 發佈於 2021年1月10日 星期日
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