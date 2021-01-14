寒流8度「4天沒熱水」！中和5000戶受影響　正妹崩潰洗完：很凍R

▲新北市中和地區多日沒有天然氣，讓不少民眾洗了4天冷水澡。（示意圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

寒流來襲，多日低溫大家都只想洗個熱水澡後趕快上床休息，然而新北市中和區卻有5000戶因天然氣瓦斯不足，連續4天無法洗上熱水澡。對此，欣欣天然氣公司表示為中油天然氣供應不足，但新北市政府經濟發展局認為欣欣天然氣公司應負責增加氣源並補償民眾。

許多中和居民近日接連反應，表示中興里、復興路等地都沒有天然氣瓦斯，接連4天實在無法忍受，「這兩天都洗溫水澡⋯好冷」、「兒子洗到一半變冷水，這樣很容易感冒」，其中還有一名正妹崩潰地說「莒光路也沒熱水..氣溫8度，頭洗到一半突然變冰，只好全程洗完，很凍RRRR」。

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▲中和許多居民連洗好幾天冷水澡。（圖／翻攝我是中和人）



新北市議員張志豪表示，近期因為氣溫驟降，天然氣需求大增，導致中油供應量不足，致使中和地區使用天然瓦斯的住戶受到影響，洗澡時面臨無熱水的窘境，但負責供應瓦斯的欣欣天然氣公司該負起責任，保證中和居民都能無虞的使用天然氣。

面對欣欣天然氣公司的回應，中油反駁，認為是欣欣天然氣沒有做好區域降壓的分配，才會導致供氣不足。

▲張志豪議員（左）、欣欣天然氣公司副總廖江津（右）。（圖／翻攝張志豪 中和發言人）



欣欣天然氣公司副總廖江津表示，針對寒流造成用戶使用天然氣不便，感到非常抱歉，但上下游都還有努力的空間，目前已緊急施工改善供氣問題。

新北市經發局表示，天然氣不足的問題關鍵在於用量創下歷史新高，目前已要求欣欣天然氣公司改善，確保民眾可以使用天然氣，並要求欣欣天然氣公司對民眾補償。此外，經發局請6家天然氣公司確認供氣量，為下一波寒流跟除夕做準備。

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