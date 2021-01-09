女童感冒剛控制竟「狂喘鳴」　原是被這隻「秋冬病毒」纏上了

▲長庚邱志勇醫師提醒，除了新冠病毒外，還有呼吸道融合病毒及流行性感冒病毒必須提高警覺。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名一歲半女童發燒、咳嗽、流鼻水多日，因活動力變差被媽媽緊急抱到醫院就診。經症狀判斷主要是細支氣管發炎所造成，住院治療3天後病情受到控制，未料卻開始有呼吸急促和喘鳴現象，血氧濃度也降低；病毒培養結果出爐，確認為呼吸道融合病毒在作怪。

林口長庚醫院兒童胸腔科邱志勇醫師表示，過去一年在全民努力下成功防堵了新冠疫情，但一隻活躍於秋冬季節，以喘、呼吸急促，像是氣喘發作的喘鳴聲為主要表現的病毒—呼吸道融合病毒，卻悄悄的在嬰幼兒間流行了起來。

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根據林口長庚醫院病毒室的資料分析發現，去年11月臨床病例使用呼吸道融合病毒抗原快速檢測的檢出率高達六成，而培養出呼吸道融合病毒則占了所有病毒培養的四成之多。雖然整體的比例與以往相差不多，但去年同時期檢驗出感染呼吸道融合病毒的小朋友卻高出許多。好在的是，今年初在臨床照顧上已經有明顯的減少。

邱志勇表示，呼吸道融合病毒主要是在秋冬季節流行，經由咳嗽、飛沫傳染，大多數感染2歲以下的嬰幼兒。感染初期症狀和一般的感冒極為類似，像是發燒、咳嗽、流鼻水，不同的是這隻病毒會造成下呼吸道上皮細胞的破壞，導致細支氣管水腫、發炎。

由於嬰幼兒的細支氣管比較細小，稍微水腫便會造成呼吸道阻塞，出現類似氣喘發作的喘鳴聲，嚴重時可能導致呼吸急促、困難，甚至發紺及呼吸衰竭，但只要給予經過溫熱潮濕處理過且足夠的氧氣，或者適時給予氣管擴張劑呼吸治療，都會有所幫忙。