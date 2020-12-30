「註冊率」不再是唯一　教育部：大專院校強調「財務、辦學成效」

▲教育部說明109學年度各校註冊率。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（30日）公布109學年度大專全校新生註冊率，其中有12校註冊率低於6成。教育部技職司長楊玉惠表示，註冊率並非觀察辦學績效的唯一指標，未來將重視私校財務與辦學成效，而土地買賣也必須取得教育部核定才能處分，可把關私校校產。

根據「大專校院校務資訊公開平台」統計，109學年度有12校註冊率低於6成，包含明道大學、首府大、基督教台灣浸會神學院、建國科大、聖約翰科大、遠東科大、環球科大、東方設計大學、台北海洋科大、大同技術學院、台灣觀光學院、慈惠醫護管理專科學校。

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▲教育部公布109學年度新生註冊率。（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）

對此，楊玉惠說明，過去曾設定註冊率為專輔學校的指標，但今年發現註冊率有策略可「調整」，包含把名額寄存等就能拉高註冊率，會導致誤導，因此現在拿掉註冊率，但重視學校財務及辦學績效等，註冊率及學生人數則當作學校警訊來提醒，但不會因註冊率低就立即列專輔。

楊玉惠也以華梵大學為例，近年註冊率不高，但學校主打書院教育，也願意提出特色課程方案，教育部會在名額和政策上盡量給予支持，「註冊率不是唯一參考指標。」

