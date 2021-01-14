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輻射冷卻「大怒神溫差」！18縣市今晚再探10°C↓　白天暖回25°C

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲由於天空雲少加上風力偏弱，夜間輻射冷卻作用非常明顯，西半部日夜溫差可能高達15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今明兩天各地白天溫暖舒適，高溫20-25度，由於天空雲少加上風力偏弱，夜間輻射冷卻作用非常明顯，氣象局針對18縣市發布低溫特報，入夜到明清晨仍有10度以下低溫發生機率。下一波強烈大陸冷氣團預估周六南下，屆時再度轉涼，北部低溫僅剩8-9度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局發布低溫特報，高雄以北今晚到明晨有10度以下氣溫發生機率。（圖／中央氣象局）

今（14日）晚至明（15日）上午低溫區域：

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象預報員林定宜表示，今明兩天白天溫暖，夜間輻射冷卻作用非常明顯，早晚溫度比較低，今明白天各地高溫20-25度，中南部更回升至24-25度，但高雄以北夜間清晨低溫仍可能低於10度以下，氣象局持續發布低溫黃燈警戒，西半部尤其要注意日夜有10-15度溫差。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲白天太陽露面高溫回升，但夜間輻射冷卻效應明顯，西半部要留意10-15度溫差。（圖／中央氣象局）

下一波冷空氣周六南下，強度預估為強烈大陸冷氣團，周六起溫度早上開始就會一路下降，北部高溫會從18度左右一路降到12-13度，越晚越冷。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣溫度趨勢變化。（圖／中央氣象局）

強烈大陸冷氣團以周日、下周一清晨最冷，北部低溫僅8-9度，沿海空曠地區還會再更低1-2度。同時，受到水氣影響，周六、日北部東半部容易下雨，東北部可能有局部較大雨勢，下周一水氣減少，僅剩宜花東、北部山區有局部短暫雨，西半部多雲到晴天氣。

不過，由於下波強烈大陸冷氣團帶來水氣不算很多，高山可能結冰或結霜，但降雪機率不像上一波一樣高，氣象局將持續觀察。

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