特派直擊／防疫新規實施前返台　北京機場排隊報到1.5小時起跳

▲不少民眾趕在15日入境防疫新規生效前返台。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

台灣入境防疫新規將於15日正式上路，北京首都機場昨（12）日湧現返台人潮。《ETtoday新聞雲》記者在北京機場直擊，櫃台前辦理登機手續的人龍長達數百公尺，有的民眾排了1.5個小時，才順利完成手續。櫃檯人員私下表示，這班飛機的旅客較平常來得多，「聽說是台灣那邊有新政策要實行，大家才會趕著想要搭這班飛機，差點忙不過來。」

▲大陸出境口岸防疫升級，旅客要經過兩道安檢關卡。（圖／記者魏有德攝）

有旅客表示，從辦理手續到最後登機，總共花了近4小時，還包括機場嚴格的安檢措施。北京首都機場將國際及港澳台與國內班機分流，在護照查驗前，得先經過兩道安檢手續及複雜的防疫填表過程，且只能線上填表，雖然工作人員一再提醒，仍然一度造成混亂。

許多旅客因為沒有事前填好表格或填入內容有誤；也有人因手機沒有網路連線、無法填表，導致於一堆人擠在登記處前更改內容，使得班機鄰近起飛時間的旅客心急如焚、怨聲載道，現場可謂狀況連連。

▲台灣民眾較喜歡搭乘華航及長榮直飛台灣。（圖／記者魏有德攝）

據了解，北京目前每週三班次（週一、二、三）飛桃園機場，由華航、長榮及大陸國航執飛。一般而言，由於國航規定較多，台灣民眾較喜歡搭乘華航及長榮，再加上自15日起，台灣加強入境防疫，居家隔離規定更趨嚴格，因此，不少在北京的台灣民眾，搶搭新規實施前，由北京出發的長榮航空末班機。

▲搭機返台過準備年的民眾明顯增加。（圖／記者魏有德攝）

不過，也有不少人選擇多花一些時間，改由其他地點飛回台灣。上海飛台灣班機較多，長榮更是在14日加開一班飛往桃園的班機，緩解返台人潮。此外，也有在廣州的台商決定從澳門轉機，「香港現在疫情太嚴重，還是從澳門轉機比較保險，主要還是希望能在15日前返台，可以和家人一起隔離，互相照應。」