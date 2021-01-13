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當年SARS和平封院「陰影跟她一輩子」　這次指揮中心不公布感染源

▲▼ 和平醫院急診室外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲和平醫院SARS時期曾發生封院。（圖／記者劉昌松攝）

記者王致凱／綜合報導

中央疫情指揮中心12日宣布，北部某醫院出現2例本土新增病例，患者分別為醫師和同院護理師女友，足跡包括桃園中大型賣場。這也是台灣首次出現醫護人員確診病例，不禁令人回想起17多年前SARS時期的和平醫院封院事件。

疫情指揮中心宣布，新增2例本土病例，其中一名為本國籍30多歲的某醫院住院醫師，另一名則為在同院服務的護理師女友。據悉，男醫師曾在1月4日幫重症患者插管，之後不慎染疫，讓外界關注感染源究竟是誰？

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指揮中心發言人莊人祥表示，之所以不公布確診醫師照護的個案身分，主要是因為目前還無法確認有沒有其他感染源，當時SARS和平醫院封院時曾公布過感染源為曹姓婦人，這件事從此跟著她一輩子，因為即便確定感染源也未必一定要公布。

2003年3月13日，台大醫院通報全台首例SARS病例勤姓台商，隨後勤姓台商的家屬也發病就醫，而負責照顧勤太太的蔡姓總醫師，數天後因發燒而住進隔離病房，成為全台首起醫護人員感染病例。

▲▼0112疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲新增2起本土案例，為桃園醫護情侶確診。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

另外，被列為No.149個案的曹姓婦人則是第一個本土個案，也是和平醫院爆發疫情的關鍵。她當時搭乘火車時遭香港籍旅客傳染，並且前往和平醫院看診，卻因為疏於感染管控，以致於病毒擴散至台灣其他地區，並且導致後續和平醫院封院事件，造成院內57名員工感染、7人死亡；院內民眾97人感染、24人死亡，其中1人為自殺，社會上人心惶惶。

外界猜測，指揮中心可能考量和平醫院事件，因此面對醫護確診時特別謹慎，也不願意公布造成醫護感染的可能感染源，避免患者無端受到外界評斷，對患者造成不利影響。

指揮中心表示，已匡列確診醫師和護理師之醫院觸者共464人，採檢結果均為陰性；社區接觸者共56人，以採檢14人，42人正在採檢中。指揮中心同時宣布，該醫院住院病人只出不進、39名醫護相關接觸者居家隔離、門急診照常運作、取消所有探病，陪病限1人並實名制、移動相關病患至單人病室隔離觀察14天、全院員工3天後再次安排採檢。

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