水利署高官駕車重創男大生幾成癱...靠呼吸器度餘生　判賠1300萬

▲高雄地方法院外觀。（圖／ETtoday資料照）



記者黃子倩／高雄報導

水利署南區水資源管理局副局長鄒漢貴，5年前駕車行經楠梓區左轉時，擦撞對向何姓男大生機車，何男頭部重創顱內出血、右腳踝開放性骨折，臥床需仰賴呼吸器、生活無法自理，法院依據車禍鑑定認定肇事原因是鄒左轉時未禮讓直行車，依過失重傷害判刑6個月，易科罰金18萬定讞，民事部分，高雄地院判鄒須賠何男終身看護費用1000萬餘元、另需賠其父母各150萬精神慰撫金，總計1300萬餘元。

鄒漢貴對判賠結果表示無法接受，一定上訴，稱當時何男車速疑過快，且未注意車前狀況才會撞上他的車。何男的委任律師則指出，車禍肇責釐清已經過三單位鑑定，全部都是何男無責任，這部分事實已明確。

判決指出，2016年5月27日傍晚5點10分，當時鄒漢貴開車沿著高雄市楠梓區土庫一路行駛，左轉清豐二路時，和騎車直行的何姓男大生擦撞，何男人車倒地，受有創傷性硬腦膜下血腫、右足踝開放性骨折等傷害，事後雖緊急送醫，仍因腦部受損幾乎癱瘓，醫師診斷他需要使用呼吸器長期臥床，無法自理生活，他的父母替他向法院聲請監護宣告獲准，並向肇事的鄒漢貴求償醫療費、看護費、精神慰撫金等約1500萬元。

刑事部分，鄒漢貴抗辯，指稱何男疑似超速、未注意車前狀況，才會撞上他車子的B柱位置，對車禍肇事責任也有過失。不過，法院根據車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，認為案發當天天氣晴、柏油路面乾燥無缺陷，無障礙物且視距良好，肇事的主因是「被告轉彎車未讓直行車先行」，何男的部分則無肇事因素，因此認定鄒漢貴須負全部肇責，依過失重傷害罪判6月徒刑，易科罰金18萬定讞。

民事部分，法院審酌何男至今只能輪椅代步，有終身受專人全日照顧的必要，依照國人男性壽命77歲來計算，何男車禍時年僅22歲7個月，還有54年多可以生存，判鄒漢貴須賠償何男1千萬餘元，另外還得賠其父母各150萬精神慰撫金。可上訴。

►生火了！連我媽都用到發光