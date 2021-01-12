軍艦前艦長偷走「13噸重螺旋槳」…價值1400萬　俄國海軍證實了

▲俄國已除役的現代級驅逐艦難忘號。（圖／取自俄國國防部）



記者王致凱／綜合報導

俄國海軍發生驚人竊案，一名已退役的驅逐艦指揮官竟然與外人合謀，偷走了一艘除役驅逐艦上的兩具銅製螺旋槳，並用劣質品替代掩飾，犯案過程宛如電影情節。事實上，這已經不是俄軍第一次傳出軍品竊案，去年底也曾傳出，俄軍一架為核戰準備的「末日專機」，機上通訊設備竟遭竊賊劫走，令外界瞠目結舌。

根據美國「動力」（The Drive）網站「戰區」（The War Zone）專欄11日報導，俄羅斯海軍證實，螺旋槳遭竊的軍艦為已經除役的現代級飛彈驅逐艦「難忘號」（Bespokoynyy），當時軍艦正在乾塢中準備改裝成海上博物館，而涉案者則正是該艦的前任指揮官。

據稱，兩名竊賊竟將兩具單個重量達13噸的銅合金螺旋槳盜走，並偷偷換成一對便宜劣質金屬製成的替代品。「戰區」專欄引述俄羅斯國際文傳電訊社報導，俄國波羅的海艦隊軍事調查部門負責人沙沙維克（Sergei Sharshavykh）證實，軍方針對此案的調查已經接近結案，但並未透露涉案前軍官和其同夥的姓名，也不願說明他們可能遭遇的處罰。

不過，這兩枚軍艦用螺旋槳，價值大約為3900萬盧布，換算成美金約為52萬元，相當於約1400萬新台幣。據悉，案件發生地點在加里寧格勒的揚塔爾造船廠（Yantar），當地是俄國位於波羅的海的一處飛地，同時也是波羅的海艦隊總部所在地。

俄國軍方沒有透露竊案發生的確切時間，不過「難忘號」最早於2016年才抵達揚塔爾造船廠，開始動工改裝為海上博物館，工程內容包括拆除軍艦的螺旋槳和其傳動軸。「難忘號」已經於2018年正式從俄國海軍艦艇序列中除役，目前在聖彼得堡附近開放參觀。

值得一提的是，這已經不是俄軍首次傳出重大竊案，去年底也曾傳出，俄國最高級別的伊爾-80「末日飛機」，也就是「核戰總統指揮專機」，飛機貨艙竟遭身分不明的竊賊撬開，機上無線電設備遺失。

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