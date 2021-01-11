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美國認證中國海軍企圖「顛覆全球」　350艘軍艦規模世界第一

▲▼ 中國大陸第一艘自產航母山東艦。（圖／CFP）

▲美國認證中國海軍將顛覆全球。圖為中國第一艘自製航母山東艦。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍近5年來的以「下餃子」來形容海軍造艦的速度，甚至連美國也認證，解放軍海軍已經發生巨大的變化，軍艦數量達到350艘，成為當今世界上最大規模的海軍艦隊，顛覆全球的認知，造成世界力量的平衡發生轉移。

根據美國媒體《富比士》雜誌報導，解放軍海軍正在發生巨大變化，顛覆全球的認知，世界海上力量平衡正在發生轉移。去年12月，美國國會研究服務局發布題為《中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響》的報告，認為中國將在未來10年再建造65艘戰艦，預計2030年解放軍海軍規模將達到425艘艦艇。

▲▼美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍軍艦總數，僅有293艘。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

美國防部則發布報告宣稱，目前中國的海軍力量在全球規模最大，水面作戰艦和潛艦總數已經達到350艘，而美國海軍艦隊總數僅有293艘。英國戰略研究所專家查爾茲（Nick Childs）稱，中國近年來在海軍建設上投入巨大能量，已超越其他國家，近4年中國海軍的造艦總噸位已相當於整個英國海軍或日本海上自衛隊的艦艇總噸位。

香港媒體《南華早報》指出，隨著中國船舶製造和武器研發能力的持續提高，新服役軍艦的中國自主研發零件普及率已大幅提升，一些尖端裝備可能比美軍艦艇還要先進。例如中國自製的直-20F反潛直升機將取代從俄羅斯引進的卡-28直升機，075型兩棲攻擊艦也出現艦載無人機。

▲▼大陸首艘國產航母山東艦政委宋文君介紹近期演訓情況。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

▲除了軍艦，培訓更多合格的艦上人員也是一大重點。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

不過《南華早報》也提到，隨著中國海軍「下餃子」式造艦，也將面臨人才壓力，需要培訓更多的合格艦長和艦艇兵才能順利操控這些現代化軍艦。

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