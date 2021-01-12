美國推動「金帳汗國計畫」對付俄羅斯　李正皓曝關鍵：抓住台積電

▲李正皓表示，美國要發展「金帳汗國」計畫，重要關鍵就在台積電。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美國推動一項名為「金帳汗國」（Golden Horde）的軍事計畫，對付俄羅斯銅牆鐵壁一般的地對空飛彈系統。政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》中曝光了「金帳汗國」計畫成功最重要關鍵，就掌握在台積電手中。

李正皓指出，之前討論美國2021年國防授權法案，都聚焦在有多少惠台項目，除此之外，裡面還有一個特別的項目提到，要求美國政府要能夠做出一個「可信賴」的微電子產業，因為下一代的戰爭是晶片決勝負。

李正皓進一步解釋，美國現在推出了「金帳汗國」計畫，取名叫「金帳汗國」的原因就是因為「金帳汗國」是歷史上唯一統治過俄羅斯的外族帝國，這項計畫的用意，就是為了對付俄羅斯。

李正皓舉例，當美國同時打出數枚飛彈的時候，飛彈之間能夠透過電路互相連結、溝通，假設總共有8枚飛彈，被打掉了4枚，另外4枚將會重新結陣，並且還會判定具有攻擊價值的目標優先攻擊，換句話說「金帳汗國」計畫的飛彈是有智慧的、是可以互相溝通的。

李正皓說，美國的國防部也提到了，美國要在下一個世代超越中國，甚至超越所有敵國，唯一的目標就在人工智慧能夠超越，人工智慧除了演算法之外，另一個關鍵就在於晶片。

▲李正皓直言，美國決定發展「金帳汗國」計畫，第一件事就是先把台積電「牢牢抓在手裡」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓直言，當美國決定發展「金帳汗國」計畫之後，第一件事就是叫台積電去亞利桑那設廠，為什麼？「因為你要把台積電牢牢抓在手裡嘛！」2020年台積電已經量產5奈米晶片，英特爾還卡關在10奈米，2022年台積電預計進入3奈米，英特爾可能進入7奈米，也可能還繼續10奈米。

李正皓強調，台積電跟英特爾差距已經完全拉開的情況下，美國如果要發展「金帳汗國」、要在下一個世代用AI決勝負，「當然還是要往台積電靠攏啊」，所以台積電現在成為美國急需拉攏的對象之一。

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