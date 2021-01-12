印度終於承認？解放軍在邊境使用「微波武器」　印軍15分鐘全吐

▲去年11月時，曾經傳出印軍遭到解放軍的微波武器攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

印度國防部在2020年的年終檢討報告中，在過去一年來印中雙方在拉達克實控線的衝突中，解放軍使用了非正統武器（unorthodox weapons）。歐洲媒體《歐亞時報》以《印度終於承認，解放軍在拉達克使用微波武器對付印軍？》（Has India Finally Acknowledged That Chinese PLA Used Microwave Weapons Against Indian Soldiers In Ladakh?）為題，報導印度檢討報告的內容。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度國防部的年度報告中指出，「印軍向來遵守兩國一切協議與協定，但解放軍卻動用非正统武器，並集結大軍，以升高緊張情勢」。

報告中強調，中國單方面挑釁，藉此改變實控線上多個地區的現狀。但是報告中沒有詳細說明，解放軍使用的是哪一種非正規武器。

「中國人民大學」國際關係學院副院長金燦榮2020年11月時透露，解放軍在印中邊境地區的班公錯湖（Pangong Tso）南岸，動用微波武器擊退印軍，成功奪回山頭。

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）



金燦榮說，印軍曾派流亡藏人組成的部隊，在班公錯湖南岸搶占了兩個山頭，而這些山頭是連接陣地，被印軍佔領後，等於解放軍的陣地會因此遭到隔絕。

金燦榮說，前線部隊在不許開槍的原則下，想到了使用微波武器的奇招，「就是使用『微波武器』，在山底下放微波，把山頂變成一個『微波爐』，上面的人（印軍士兵）一刻鐘（約15分鐘）以後全部開始嘔吐，站不起來，跑了，就奪回來了。」

Media articles on employment of microwave weapons in Eastern Ladakh are baseless. The news is FAKE. pic.twitter.com/Lf5AGuiCW0 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 17, 2020

當時印度陸軍還在推特上，駁斥解放軍使用微波武器，是毫無根據的假新聞。但是這次在年終報告中，卻主動提及非正統武器，確實耐人尋味。

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