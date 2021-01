印度終於承認？解放軍在邊境使用「微波武器」　印軍15分鐘全吐

▲去年11月時,曾經傳出印軍遭到解放軍的微波武器攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

印度國防部在2020年的年終檢討報告中,在過去一年來印中雙方在拉達克實控線的衝突中,解放軍使用了非正統武器(unorthodox weapons)。歐洲媒體《歐亞時報》以《印度終於承認,解放軍在拉達克使用微波武器對付印軍?》(Has India Finally Acknowledged That Chinese PLA Used Microwave Weapons Against Indian Soldiers In Ladakh?)為題,報導印度檢討報告的內容。

據《歐亞時報》(The EurAsian Times)報導,印度國防部的年度報告中指出,「印軍向來遵守兩國一切協議與協定,但解放軍卻動用非正统武器,並集結大軍,以升高緊張情勢」。

報告中強調,中國單方面挑釁,藉此改變實控線上多個地區的現狀。但是報告中沒有詳細說明,解放軍使用的是哪一種非正規武器。

「中國人民大學」國際關係學院副院長金燦榮2020年11月時透露,解放軍在印中邊境地區的班公錯湖(Pangong Tso)南岸,動用微波武器擊退印軍,成功奪回山頭。

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。(圖/CFP)



金燦榮說,印軍曾派流亡藏人組成的部隊,在班公錯湖南岸搶占了兩個山頭,而這些山頭是連接陣地,被印軍佔領後,等於解放軍的陣地會因此遭到隔絕。

金燦榮說,前線部隊在不許開槍的原則下,想到了使用微波武器的奇招,「就是使用『微波武器』,在山底下放微波,把山頂變成一個『微波爐』,上面的人(印軍士兵)一刻鐘(約15分鐘)以後全部開始嘔吐,站不起來,跑了,就奪回來了。」

Media articles on employment of microwave weapons in Eastern Ladakh are baseless. The news is FAKE. pic.twitter.com/Lf5AGuiCW0 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 17, 2020

當時印度陸軍還在推特上,駁斥解放軍使用微波武器,是毫無根據的假新聞。但是這次在年終報告中,卻主動提及非正統武器,確實耐人尋味。

