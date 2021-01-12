桃園拉拉山巨木區再度降雪 管理站積雪1公分遊客樂翻

▲桃園市復興區拉拉山巨木區、上巴陵等地區8日凌晨開始飄下瑞雪，追雪族在山路上寫下「2021下雪了」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

寒流再度發威！桃園市拉拉山巨木區與上巴陵等山區12日凌晨開始降雪，拉拉山遠望猶如銀色世界，不少追雪族一早上山賞雪，還在雪上寫下「2021下雪了」見證。桃園市正觀旅局指出，目前116線道路尚未管制，但車輛只能抵達巨木區登山口處，剩下必須步行上山賞雪，提醒追民眾必須做好禦寒措施。

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▲桃園市復興區拉拉山巨木區、上巴陵等地區8日凌晨開始飄下瑞雪，山路上處都是積雪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市復興區拉拉山巨木區等海達1000公尺以上山區，在這波寒流再度降下瑞雪，包括巨木區、中心路、前光華、上巴陵與雪霧鬧部落等山區再度下雪，不少追雪族聽到消息，一早趕到拉拉山賞雪。

▲桃園市復興區拉拉山巨木區、上巴陵等地區8日凌晨開始飄下瑞雪，追雪族開心留影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局長楊勝評表示，拉拉山巨木區、上巴陵中心路、前光華都有降雪，其中巨木管理站積雪約1公分，步道區可能積雪會更厚，目前116線道路無需管制，巨木區車輛只能到登山口，遊客可以步行方式進入山區賞雪。

▲桃園市復興區拉拉山巨木區、上巴陵等地區8日凌晨開始飄下瑞雪，山區一片銀色世界。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不少追雪族在巨木區等徒步區開心留影，或是在遊客平台區等處堆雪人，拉拉山地勢較高處一片銀色世界，不過由於山區降雪，地面容易結冰，包括公路總局第一區復興工務段與大溪警方呼籲，目前尚未進行交通管制，但遊客上山賞雪時，務必要留意路面是否結冰或可能打滑狀況，事前做好功課，才能避免敗興而返。

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