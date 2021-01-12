11萬人讚台版北海道！銀白秘境「寂寞派出所」雪中紅　絕美爆紅

▲11萬人讚台版北海道！銀白秘境「寂寞派出所」爆紅。（圖／網友沈張鴻授權使用）

記者許力方／綜合報導

超強寒流一波接一波入侵，太平山暌違3年降雪，思源啞口位於中橫宜蘭支線的大同鄉，在宜蘭台中交界，座落中央山脈、雪山山脈之間的鞍部上，海拔約1948公尺，容易下雪，最近有民眾前往賞雪，意外發現雪中「一點紅」，有間小小的屋子就在山間，身影孤單被封為「孤單派出所」，驚人的美景也受到萬人讚爆。

太平山近日紛紛飄下雪，山頭間鋪上皚皚白雪，陷入一片銀白世界，罕見的美景吸引大批民眾上山賞雪，其中許多攝影師發現，中橫公路「思源啞口」有一間廢棄建物，靜靜矗立在鋪滿白雪的山間，不僅被11萬人大讚景象猶如「北海道」般絕美，更封這間舊思源派出所是「寂寞派出所」，一夕爆紅。

▲思源啞口雪景驚艷數萬人。（圖／取自武陵農場）



數萬人被這美景驚艷不已，直呼「大型冷凍庫」、「太棒了」、「難得不一樣的美」、「中橫宜蘭支線是北台灣最美的一段道路」、「太美了⋯台灣也是很美的」、「不用到國外，原來美麗就在我們身邊」、「沒想到台灣也這麼美，很慶幸生在台灣，我愛台灣這塊寶島」。

事實上，思源啞口地形上為南胡大山支脈與桃山支脈交會之最低鞍部，也是蘭陽溪、大甲溪分水嶺，以及兩種氣候分界線，形成的風口經常雲霧飄渺，冬季時經常下雪，但通常積雪不厚，是宜蘭地區賞雪勝地。日治時期為力於治理山區原住民，日人建設一條警備道路，翻越鞍部，地形扼要、地處鄰近台中台北交界，就在此設立「駐在所」，便於掌握出入人士。

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