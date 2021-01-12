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以為女法官搞外遇　男法官偷拍她電腦挨告...當庭認罪道歉

▲桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官疑似婚外情，竊錄其電腦對話紀錄卻挨告妨害秘密罪嫌。（資料照／翻攝自明志科大）

▲桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官疑似婚外情，竊錄其電腦對話紀錄卻挨告妨害秘密罪嫌。（資料照／翻攝自明志科大）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院法官蔡政佑去年懷疑曾姓女法官疑似發生婚外情，偷拍其電腦對話紀錄後轉向院長檢舉，事後經內部調查才發現是一場烏龍案，曾女不滿遭同辦公室的蔡偷拍其私人通訊紀錄憤而提告妨害秘密，經桃檢搜索調查後將蔡起訴，地院12日上午開庭審理，蔡男在庭訊中向在隔離室旁聽的曾女認罪致歉，對於檢方起訴事項均無意見，同時也對自己對曾姓女法官誤判感到「相當抱歉」。

桃園地院去年6月間傳出曾姓女法官控告男法官蔡政祐涉嫌妨害秘密罪嫌，桃檢向地院聲請搜索票搜索蔡辦公室，檢方查出，蔡政祐今年發現有某男子傳Line給曾姓女法官，並稱之為「老婆」懷疑有婚外情，蔡認為雙方都已婚，遂以手機偷拍對話紀錄向院長檢舉，但事後才獲悉曾女已無婚姻關係且並非婚外情，曾女提告蔡涉嫌妨害秘密罪嫌，桃檢偵結依妨害秘密罪嫌將蔡政祐法官起訴，至於另案誣告罪嫌部分則以不起訴處分。

桃園地院上午首次開庭審訊蔡政祐法官，巧的是抽籤抽中此案審判長張明道，與蔡為司法官學院50期同學，同學在法庭相見場面似乎有些尷尬，蔡應訊時當場表達向曾姓女法官認罪致歉，蔡政祐當庭說感到「相當抱歉」，至於檢方起訴事項與內容沒有意見，曾姓女法官則在隔壁的隔離室旁聽。

此外，針對蔡認罪答辯起訴書認定等事實，曾女指出，對於檢方起訴認知有些許差異，去年5月25日蔡政祐看到她電腦跳出LINE對話稱其為「老婆」部分，將列為爭執事實，檢方已申請傳喚曾女出庭作證，庭訊後，審判長擇定今年3月9日再開庭審理。

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