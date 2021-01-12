疫情升溫「2醫護染疫」！部分軌跡未明確　鄭文燦：二輪疫調追查中

▲2醫護確診軌跡尚未明確，鄭文燦說明記者會上表示，二、三輪疫調將會持續擴大追查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

國內12日新增2例新冠肺炎確診病例，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839），且2人為北部某醫院醫護人員，而目前第一輪疫調公布3足跡，另也匡列醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中；至於2名醫護離開醫院後的足跡，仍需待第二輪疫調才能確定。

中央流行疫情指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾替確診患者進行插管，豈料，8日卻陸續出現症狀，10日就醫採檢後，於12日確診。而案839為其女友，同樣出現不是症狀，最終確認染疫，所幸2人狀況尚屬輕微，CT值約15也比較低。

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▲桃園市長鄭文燦率領衛生局長王文彥說明醫護人員確診事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，桃園市長鄭文燦表示，目前衛生局進行第一輪疫調，並與指揮中心討論後，首先公布較近期，且有群聚風險的場所，也就是案838曾出入的江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店等，而至於案839也有口述去過的地方，但因與其記憶有些差距，目前仍須待第二輪疫調追查才能確定。

此外，第一輪疫調已匡列醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。而後續疫調人員會再深入調查，若有需要增加匡列人員則會再增加。

鄭文燦呼籲，目前所公布的足跡，若有民眾曾出入過，且出現身體不適，或有疑慮者，可至責任醫院進行採檢，也可撥打桃園市衛生局防疫專線，或是免付費傳染病諮詢專線1922進行諮詢，以避免造成恐慌。

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