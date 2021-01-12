女護理師染疫！曾赴大學考期末考　校方匡列4師+多名同學採檢

▲中央流行疫情指揮中心12日公布，北部某醫院2醫護確診。（圖／指揮中心提供）



記者陳韻如／綜合報導

北部某醫院驚爆2名醫護染疫，其中護理師還在北部某大學進修。對此，校方表示，該護理師7日考完期末考後，8日學校就已放寒假，現已初步匡列4名老師及幾名同學，且也已採檢完畢，目前均正在接受居家隔離，另外，校內教室及護理師曾到過的大樓也皆已消毒完畢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日表示，案839的染疫護理師雖為正職，但有在某大學進修，現已通知校方，至於需要匡列的師生，以及疫調工作，仍在進行當中。

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對此，校方表示，該護理師班級人數為39人，而接獲通知後已初步匡列4名老師，以及坐在周遭的幾名同學，而目前均已完成採檢，正在接受居家隔離中。此外，校方也針對護理師到過的教室以及大樓進行消毒，目前也均已消毒完畢。

不過，校方表示，護理師7日到校考完期末考後，8日學校就已開始放寒假，學生幾乎都已回到不同縣市的戶籍地，因此疾管署也將另外通知該縣市衛生局前往被匡列學生的住家，除了通知採檢外，也會要求自主管理。

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