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女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」判決出爐　免坐牢代價9萬

記者黃宥寧／台北報導

李姓女子去年7月間參加圓山花博動漫展，「沒穿內褲」當眾拉起裙子露出下體，被攝影師拍到後照片瘋傳，當時Coser圈（角色扮演）也群起撻伐，檢方依公然猥褻罪起訴李女，但她堅持不認罪，並辯稱：「沒禁止不穿內褲」！台北地院12日依公然猥褻罪判李女3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

24歲李姓女大生去年7月間在台北圓山花博公園的動漫展中，掀開裙子裸露赤裸下體給民眾拍攝，李女事後在臉書表示只給男友拍攝，「沒什麼好道歉的」，後來又改口是在「拯救C圈」，「我們把偽善打破，大方做自己」。

▼李姓女大生在動漫展露下體被拍，出庭稱是「喬姿勢意外」，不是故意要給人看，反批遭人偷拍。（圖／翻攝臉書）

▲▼同人展下空團拍！假coser妹「神隱1天」火辣回應了。（圖／翻攝臉書）

去年10月15日開庭時，法官本來考量李女還是學生，表示如果她認罪，會考慮判緩刑，但李女卻否認犯行，稱男友現場雖有提醒她，但當時2人有些距離，她聽不清男友說甚麼，也不確定自己露到「甚麼程度」，才因此被拍，並不是故意要露給別人看，而動漫展主辦單位，也只規定不能過分裸露，沒說「禁止不穿內褲」。

李女表示，她在沒有想給別人看的情況下，被別人拍到，應該是拍的人妨害秘密，她才是受害者，且法律中的「猥褻」，指「客觀上足以刺激或滿足性慾」，而她又沒有藉由被拍來滿足性慾，也不是故意的，認為自己並不犯《公然猥褻罪》中，所指的「意圖供人觀覽」。台北地院審結12日依公然猥褻罪判李女3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

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