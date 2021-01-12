醫師傳染給女友染疫　SARS急診醫師憂社區感染：不普篩很不謹慎

▲醫師建議，確診社區應進行普篩。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

疫情指揮中心宣布，台灣今（12日）有2例本土案例，為北部某醫院醫師及其護理師女友，這是台灣第二度發生院內感染，並將病毒傳至社區。對此，和平醫院前急診主任、萬芳醫師張裕泰建議，因該名護理師是社區感染，這樣就比較麻煩一些，建議該社區都要做普篩，不要接觸才篩，相當不謹慎。

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▲前和平醫院急診室主任張裕泰。（圖／東森新聞）

疫調結果發現，該醫師在醫院曾照顧確診個案，11日檢出陽性，今日確診。上述醫院的護理師，是與該醫師同住，雖未接觸或照顧確診個案，但也在9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

張裕泰表示，確診者不是在病房裡面，就比較麻煩，現在應快圈出曾經去過的地方，並建議還是要普篩一下，大家都會比較安心，「而不要像現在這樣，接觸才篩，這樣做有點不謹慎，一套遊戲一直玩，有一天恐怕會有擦槍走火的地方」。

對於該名確診醫師是因為為病人插管時染疫，張裕泰也說，這樣的情況讓他聯想到當年SARS期間，首位醫師確診也是因為和在替病人插管、檢查時染疫，「當然，現在不是在怪該名醫生，但如果醫生都有自我約束、對自己嚴格一點，就比較不會有太大的影響」。

▲染疫醫師（案838）1月8、9日的足跡。（圖／曾梓倩製）