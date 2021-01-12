2白蘿蔔如「男女交纏」　生態園區業者曝「情色長相」原因

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林紅螞蟻生態園區業者林明期分享他種出兩棵「長在一起」的白蘿蔔，一棵白蘿蔔斜著長，疑似在生長中頂到另一棵，造成根部開岔而插在一起的樣子讓人看了好害羞。一般來說，蘿蔔是各自生長，根部並不會交錯，林明期說，可能種的時後多放了種子，才會造成兩顆白蘿蔔擠壓生長，經多天展示在壞掉前煮掉了。
▲白蘿蔔開叉的根與另一顆蘿蔔糾纏在一起，夾的位置也巧合，超尷尬的長相讓人看了不免臉紅大笑。（圖／雲林紅螞蟻生態園區林明期提供）
白蘿蔔開叉的根與另一顆蘿蔔糾纏在一起，夾的位置也巧合，超尷尬的長相讓人看了不免臉紅大笑，林明期指出，看過的人都說讓人直覺想到情色方面，彷彿一公一母其實拆不開，便放在農場供客人觀賞，逗得許多搭遊覽車來旅遊的老人家看了都笑歪腰。
▲林明期表示白蘿蔔是自己種的，仔細一看其中一棵分岔宛如腳張開，另外一棵卻長進開岔的地方還穿過去，讓人看了臉紅。（圖／雲林紅螞蟻生態園區林明期提供）
林明期表示，白蘿蔔是自己種幾十顆在菜園的，因這前幾天要煮蘿蔔湯前往採收，採收時發現白蘿蔔冒出地面的葉子頭生長感覺有異，其中兩棵靠得特別近，仔細一看其中一棵分岔宛如腳張開，另外一棵卻長進開岔的地方還穿過去，覺得很好笑，果然用鏟子挖開一看，兩顆結合得牢牢的，頗逗趣，就放著讓客人觀賞，許多人幽默得說，蘿蔔明明就白色的怎麼看起來「很黃」。
▼▲看過的人都說讓人直覺想到情色方面，彷彿一公一母其實拆不開，便放在農場供客人觀賞，逗得許多搭遊覽車來旅遊的老人家看了都笑歪腰。（圖／雲林紅螞蟻生態園區林明期提供）（下同）
►馬油修復護手霜30ml x3，原價1260元，特價899元
【其他新聞】
►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症
►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室 還被酸公主病
讀者迴響