林靜儀暖喊染疫醫護「辛苦了」　6點提醒民眾別怕醫療人員

▲醫護爆染疫，林靜儀暖喊醫護「辛苦了」。（圖／翻攝林靜儀臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

北部醫院出現院內感染的狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日證實一名醫師與一名護理師確診，民眾也因此擔憂疫情爆發。對此，前民進黨立委、醫師林靜儀強調不是「爆發」，也透過臉書呼籲外界「不要恐慌」，給醫療人最溫暖的支持。

林靜儀12日在臉書發文表示，「不用怕，不用恐慌，不是什麼『爆發』，是院內感染」，而且醫療人員都已經盡到應有的防護，是照顧確診感染的病人，不是什麼不明來源的急診也不是關島來的。

林靜儀強調，醫療人員從疫情初始就有明確防疫措施與程序，也幸好去年二月之後防護裝備就都充足。感謝口罩國家隊，所有醫療人員都知道對待病毒的態度就是「謹守防疫程序」、「絕對謹慎」 ，她也向這次因醫療照護過程受感染的醫護表達感恩之意「辛苦了，你們已經很小心了，加油，祝福早日康復。」

此外，這次出現院內感染事件，林靜儀提醒民眾不需要害怕，只要注意以下6點：

1. 不要群聚，戴口罩勤洗手。

2. 你不會跟感染者去同一個賣場就被感染。

3. 不可能有什麼「社區感染隱匿」，這個病毒的傳染力如此之強，怎麼可能到處都是無症狀感染者還不會爆掉。

4. 請給努力緊繃工作了一年多的醫療人員最溫暖的支持體諒。

5. 有醫療需求的民眾請照常戴好口罩就醫，沒事的不用去探病，這是不論有無疫情都不變的定律。

6. 醫療人員的感染控制都是標準SOP，請不用害怕你身邊的醫療人員。

▲前民進黨立委林靜儀。（資料照／記者曾俊豪攝）

