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美駐聯合國大使明晚飛抵松山機場　克拉芙特3天行程一次看

▲▼克拉芙特三天訪台行程。（圖／記者許立昕整理製表）

▲克拉芙特三天訪台行程。（圖／記者許立昕整理製表）

記者陶本和／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特13日傍晚將搭乘專機訪問台灣，根據規劃，在三天兩夜的旋風訪台行程中，克拉芙特14日行程滿檔，上午將進總統府晉見總統蔡英文，並共進午餐外，下午也講赴外交事務學院發表挺台談話，並與外交部長吳釗燮共同召開記者會。

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13日即將訪問台灣，在行程規劃上，專機預計當天傍晚會降落松山機場，在疫情指揮中心的指導下，在抵達前已經送交核酸篩檢報告，確定健康無虞；而在專機抵達後，依照指揮中心規定，訪團還會再進行一次篩檢，結束後專車送至位於大直的萬豪酒店。

接著，克拉芙特訪團14日上午約10點多會進入總統府，蔡英文規劃11時整，在府內接見會晤；在會晤結束之後，蔡英文也會在府內設宴款待，舉行閉門的午餐會。

克拉芙特訪團在結束總統府的餐會後，下午將前往外交及國際事務學院，約莫在15時30分左右，會發表簡短的談話，預計談及台灣過去這一年的防疫表現，也會重申美國挺台參與國際的態度。

隨後，克拉芙特約莫傍晚17時，會抵達台北賓館，將與外交部長吳釗燮共同舉行記者會，接受國內外媒體的提問；此舉相較於過去美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台時採取低調態度，這次是更為高調。

在記者會結束後，吳釗燮則在台北賓館宴請克拉芙特訪團一行。最後，克拉芙特訪團在15日上午，並未有公開行程，專機預計在中午左右從松山機場起飛離台。

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