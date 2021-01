月領37萬！21歲男買彩券中了「終生獎」...嚇到不知所措只好去爬山

▲21歲砌磚工人幸運中獎,日後可連續30年月領約台幣37萬元。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

實習記者閔文昱/綜合報導

英國一名21歲砌磚工人透過線上APP購買彩券,並在最後幸運贏得了改變生命的大獎,使他可連續30年月領1萬英鎊(約台幣37萬元),而他在難以置信地的同時,本想一直守住這個秘密,卻在幾個星期後還是忍不住告訴了他的朋友們。

根據外媒《太陽報》(The Sun)報導,這名幸運的砌磚工人名叫埃文思(James Evans),來自英國的南德比郡(South Derbyshire),他在去年12月時贏得了國家彩券「終生獎」,在中獎的當下他感到無比的震驚,並打算一直堅守著這個秘密。他表示,中獎的當下因為實在不知所措,所以決定出發去爬山,結果就遇到了同樣也在爬山的朋友跟他女友,但因為不知道該怎麼辦,所以就沒有告訴他們這個消息。

埃文思也透露,當時他正打開PlayStation準備玩遊戲,並在等待的過程中注意到了國家彩券的一封電子郵件通知中獎,本以為只是中了5英鎊之類的小獎,卻發現所有號碼都與最大獎相同,嚇得他趕緊跑到媽媽那裡確認,最後才確定就是中了「終生獎」。

中獎後的幾天,埃文思只有與最親密的家人分享這個消息,甚至在新年與好友喝酒玩遊戲時仍設法守住這個秘密。他表示,「我與所有的朋友們度過了一個美好的夜晚,但我堅決不告訴任何人,因為這很不真實,很容易有閃失。但之後我還是我告訴了我的朋友們,他們也非常的高興和震驚。」

儘管目前埃文思擁有了新的財富,但他仍計劃盡可能地保持正常的生活,並打算繼續與父母同居以及為父親工作,但他也透露,可能會在疫情過後好好規劃一趟旅遊。

▼埃文思中獎後,還是決定公布喜訊。

