月領37萬！21歲男買彩券中了「終生獎」...嚇到不知所措只好去爬山

▲21歲砌磚工人幸運中獎，日後可連續30年月領約台幣37萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國一名21歲砌磚工人透過線上APP購買彩券，並在最後幸運贏得了改變生命的大獎，使他可連續30年月領1萬英鎊（約台幣37萬元），而他在難以置信地的同時，本想一直守住這個秘密，卻在幾個星期後還是忍不住告訴了他的朋友們。

根據外媒《太陽報》（The Sun）報導，這名幸運的砌磚工人名叫埃文思（James Evans），來自英國的南德比郡（South Derbyshire），他在去年12月時贏得了國家彩券「終生獎」，在中獎的當下他感到無比的震驚，並打算一直堅守著這個秘密。他表示，中獎的當下因為實在不知所措，所以決定出發去爬山，結果就遇到了同樣也在爬山的朋友跟他女友，但因為不知道該怎麼辦，所以就沒有告訴他們這個消息。

埃文思也透露，當時他正打開PlayStation準備玩遊戲，並在等待的過程中注意到了國家彩券的一封電子郵件通知中獎，本以為只是中了5英鎊之類的小獎，卻發現所有號碼都與最大獎相同，嚇得他趕緊跑到媽媽那裡確認，最後才確定就是中了「終生獎」。

中獎後的幾天，埃文思只有與最親密的家人分享這個消息，甚至在新年與好友喝酒玩遊戲時仍設法守住這個秘密。他表示，「我與所有的朋友們度過了一個美好的夜晚，但我堅決不告訴任何人，因為這很不真實，很容易有閃失。但之後我還是我告訴了我的朋友們，他們也非常的高興和震驚。」

儘管目前埃文思擁有了新的財富，但他仍計劃盡可能地保持正常的生活，並打算繼續與父母同居以及為父親工作，但他也透露，可能會在疫情過後好好規劃一趟旅遊。

▼埃文思中獎後，還是決定公布喜訊。