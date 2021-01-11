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倫敦每日800人送院…救護車排隊苦等9小時！　醫院病床全爆滿

▲▼英國倫敦救護車在醫院外排隊。（圖／路透）

▲英國倫敦救護車在醫院外排隊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

英國新冠肺炎確診數超過300萬，且累積死亡人數達8萬餘人，高居歐洲之冠，這也讓醫療體系不堪負荷。根據統計，光是倫敦每天就有800名染疫患者被送入病房，幾乎能填滿一間醫院，且救護車得排上9小時才能讓病人進入醫院，連帶讓打電話叫救護車的病患，必須在家中等上十多個小時。

根據《太陽報》與《鏡報》報導，英國目前共有17間醫院超出負荷，處於第3級別的緊急狀態，重症病患必須轉移到普通病房，才足以容納，還有一間位於肯特郡的醫院達到級別4，意即無法再容納重症病患。國民健保服務（NHS）執行官史蒂文斯（Simon Stevens）更表示，倫敦每天都有近800名病患入院，幾乎能填滿一間醫院。

▲▼英國倫敦救護車在醫院外排隊。（圖／路透）

▲▼病患可能要等上9小時才能入院。（圖／路透）

▲▼英國倫敦救護車在醫院外排隊。（圖／路透）

在各大醫院急診室外，更是排滿了載著病患的救護車，醫護人員學院（College of Paramedics）執行長尼克爾斯（Tracy Nicholls）表示，在醫療情況壓力最大的地區，部分急救人員必須在救護車內等上9小時，才能將病人送入醫院，需要救護車幫助的人也會被延誤，部分地區的人可能要在家等候10多個小時。

NHS數據顯示，截至8日上午8時，英國的新冠患者住院人數已達2萬9346人，比前一周增加30％，創下新高。英國醫學協會（British Medical Association）顧問委員會主席沃爾什（Simon Walsh）說，醫療狀況在好轉之前，可能會變得更糟，「所有第一線的醫護人員都這樣認為。」

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