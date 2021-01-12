美食街端火鍋被員工勾到燙出大水泡　爭鮮：願意支付所有醫療費用

▲燙傷大水泡，示意圖。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃士原、蕭筠／台北報導

賣場美食街用餐也是要注意自身安全！有民眾跟媒體投訴，去年7月端火鍋時被爭鮮迴轉壽司員工撞上導致手腕被燙傷卻要不到醫藥賠償，不過爭鮮澄清表示，從民眾到三總燒燙傷急救的醫療費用及醫美診所的醫美費用都願意全額支付，只是希望提供診療單據與醫生診斷證明再支付，未來仍會繼續溝通協調。

爭鮮表示，事情發生在去（2020）年7月，該位民眾在美食街端火鍋時，剛好爭鮮員工推垃圾車經過，該位民眾不小心勾到而讓滾燙火鍋溢出來燙傷手腕，當時爭鮮的店長願意陪同前往就醫，但民眾覺得全身都是火鍋味，堅持要先回家先換衣服再自行就醫，而到就醫的2小時之間，爭鮮也持續表示關心，也願意前往探視，只是都被婉拒，而且截至目前為止，已跟民眾聯絡15、16次，並沒有不聞不問。

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▲有民眾在美食街用餐端火鍋被經過爭鮮店員勾到手提包而燙傷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

關於醫藥賠償，爭鮮強調願意全額支付，包含在三總的燒燙傷急救、複診等費用約共1.8萬元及三總雷射去疤估價費用2萬多元，不過後來11月時民眾再拿4.8萬元醫美收據來跟爭鮮要求支付費用，爭鮮表示，收據上僅有「綜合雷射」項目，沒說明進行了什麼樣的雷射，也沒有醫生診斷證明，希望民眾補提供醫美診所診療單據與診斷證明書，確定醫療行為就可支付，爭鮮也表示，目前仍與民眾協調，希望雙方能取得共識，和解圓滿落幕。