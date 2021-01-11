　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

MOMO購物網疑個資外洩！　全年383件遭列詐騙高風險賣場第1名

▲刑事局統計2020年電商平台列出高風險賣場警告消費者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局統計2020年電商平台列出高風險賣場警告消費者。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局年度統計出爐！2020年1至12月個資外洩導致消費者接到歹徒受理解除分期付款電話詐騙案件，警方統計高風險賣場前五名以「MOMO」購物網計383件，其次為「小三美日」計283件、「讀冊生活」計275件、「486團購網」計242件，最後為「HITO本舖」計208件；刑事局提出預警並呼籲電商平台業者改善。

▲刑事局統計2020年電商平台列出高風險賣場警告消費者。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局統計2020年電商平台列出高風險賣場警告消費者。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，「解除分期付款」歷年來都是被害案件數最高之詐騙手法，歹徒雇用駭客入侵電商、系統商資料庫，竊取消費者個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定騙取匯款。

刑事局目前每週都針對被害件數逾5件之疑似個資外洩電商發函通知，要求業者官網加註反詐騙警語、並對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間作為反制措施。

警方並要求業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道（定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，刑事局呼籲：消費者接獲來電顯示開頭帶「+」「+2」「+886」等號碼都是詐騙集團使用二類電信轉接發話，電話中如聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字幾乎都是詐騙集團所為，建議民眾可通報165反詐騙諮詢專線求助。

【相關新聞】

獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年　「日本」藏鏡人高雄落網

超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

青山宮遶境10萬人　警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

ET快訊
男開「德國戰神」摔百米深谷一家5口生還　專家曝2關鍵
網拍個資外洩　高風險賣場排名曝光
快訊／到關仔嶺溫泉區登山　1男突倒地送醫身亡
快訊／宜蘭火燒車　車內發現1人1犬2具焦屍
汪小菲為何要娶台北人？大S婆婆隔10年「鬆口真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大咖銀樓要買「最貴金項鍊」！他一搶就跑　賣48萬落網僅剩6萬

「德國戰神」ko閻王！一家5口摔百米深谷闖過鬼門　達人曝2關鍵

快訊／關仔嶺溫泉區寒天傳命案　男登大凍山突倒地送醫身亡

MOMO購物網疑個資外洩！　全年383件遭列詐騙高風險賣場第1名

台中情侶吵架白衣女哭著離去　自殘男上銬戒護送醫「沿路滴血」

快訊／宜蘭小貨車疑跨雙黃線撞大貨車　駕駛陷變形車頭內失去意識

快訊／宜蘭小貨車竄火全面燃燒！警消撲滅發現「1人1犬」2具焦屍

宜蘭台七甲線雪地3樓高巨樹突倒塌...險擊中遊客！警緊急交管

快訊／花蓮鐵路警突抽搐昏迷！裝葉克膜搶救中　2天前才1同齡警猝死

正妹消防員跪坐舉牌「求找乾爹」　另類宣傳被罵翻！急刪文澄清

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

大咖銀樓要買「最貴金項鍊」！他一搶就跑　賣48萬落網僅剩6萬

「德國戰神」ko閻王！一家5口摔百米深谷闖過鬼門　達人曝2關鍵

快訊／關仔嶺溫泉區寒天傳命案　男登大凍山突倒地送醫身亡

MOMO購物網疑個資外洩！　全年383件遭列詐騙高風險賣場第1名

台中情侶吵架白衣女哭著離去　自殘男上銬戒護送醫「沿路滴血」

快訊／宜蘭小貨車疑跨雙黃線撞大貨車　駕駛陷變形車頭內失去意識

快訊／宜蘭小貨車竄火全面燃燒！警消撲滅發現「1人1犬」2具焦屍

宜蘭台七甲線雪地3樓高巨樹突倒塌...險擊中遊客！警緊急交管

快訊／花蓮鐵路警突抽搐昏迷！裝葉克膜搶救中　2天前才1同齡警猝死

正妹消防員跪坐舉牌「求找乾爹」　另類宣傳被罵翻！急刪文澄清

蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：我髒了18年

山水老師與阿丁鬧翻「遭起底」　2人從記者、股市老師崛起成名

國會暴動延燒　2022年PGA錦標賽決議不在川普球場辦

寒流冷爆猝死頻傳！　專家提「機車族保暖關鍵」：2部位包緊緊

朱立人至少3A實力　林子偉：對他打擊有信心

邪惡月見滷肉飯超誘人！旗山在地人大推薦美食　還有必點豬心冬粉

砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料

爆開除「全部大學學歷員工」只徵研究生！《三十》江疏影高EQ回應了

葉總選前就打給王玉譜　做好功課準備改造

搶救台語　游錫堃現場「吟詩」：盼搭起傳承的橋樑

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

她看22歲男慘死新聞：好可憐　3天後才知是失聯17年兒

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

128秒恐怖3連撞！台中騎士自摔慘被3車輾斃

2分鐘噴4800元！高雄女連收4罰單

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

撞死台積電28歲工程師　小黃運將：A柱遮眼

22歲男當街慘死！家屬：上午阻強制送醫下午就發病砍人

即／桃園急凍5小時3死！男子趴著猝死

即／台南橡膠廠工人捲入攪拌機慘死

離婚1個月車禍亡　前妻提告「秘密曝光」

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

更多熱門

相關新聞

男大生IG遭搭訕邀打工　先匯4千險淪詐騙共犯

男大生IG遭搭訕邀打工　先匯4千險淪詐騙共犯

張姓男大生在社群軟體Instagram上收到一名暱稱「學生兼職-寶媽」私訊表示：「完成指定任務就能日進千元」，並強調「在IG協助宣傳工作訊息再送IPHONE」一開始張姓學生並不理會該訊息，但覺廣告訊息頗吸引人，認為平時下課在家也是無聊，有心兼職賺錢便回傳訊息，詢問兼職打工賺錢方式。

年度出清倒數1週！好康報乎你知

年度出清倒數1週！好康報乎你知

掛名手機捲資安風暴　台灣大：目前已處理1337客戶

掛名手機捲資安風暴　台灣大：目前已處理1337客戶

台哥大AMAZING A32手機藏木馬　年長者成詐騙人頭

台哥大AMAZING A32手機藏木馬　年長者成詐騙人頭

冠名手機爆資安風險　台灣大：將全面召回Amazing A32

冠名手機爆資安風險　台灣大：將全面召回Amazing A32

關鍵字：

刑事局資安高風險賣場電商MOMO購物網

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面