MOMO購物網疑個資外洩！　全年383件遭列詐騙高風險賣場第1名

▲刑事局統計2020年電商平台列出高風險賣場警告消費者。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局年度統計出爐！2020年1至12月個資外洩導致消費者接到歹徒受理解除分期付款電話詐騙案件，警方統計高風險賣場前五名以「MOMO」購物網計383件，其次為「小三美日」計283件、「讀冊生活」計275件、「486團購網」計242件，最後為「HITO本舖」計208件；刑事局提出預警並呼籲電商平台業者改善。

▲刑事局統計2020年電商平台列出高風險賣場警告消費者。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，「解除分期付款」歷年來都是被害案件數最高之詐騙手法，歹徒雇用駭客入侵電商、系統商資料庫，竊取消費者個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定騙取匯款。

刑事局目前每週都針對被害件數逾5件之疑似個資外洩電商發函通知，要求業者官網加註反詐騙警語、並對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間作為反制措施。

警方並要求業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道（定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，刑事局呼籲：消費者接獲來電顯示開頭帶「+」「+2」「+886」等號碼都是詐騙集團使用二類電信轉接發話，電話中如聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字幾乎都是詐騙集團所為，建議民眾可通報165反詐騙諮詢專線求助。

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