　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川粉攻陷國會…百年地道「設施照+地圖」曝光！　還蓋了地鐵系統

▲▼美國百年國會地下道曝光。（圖／翻攝自推特／@MrTimDunn） 

▲美國百年國會地下道曝光。（圖／翻攝自推特／@MrTimDunn）

記者王致凱、張方瑀／綜合報導

美國國會6日發生空前暴動事件，國會議員與副總統潘斯（Mike Pence）在第一時間透過地下通道轉移至安全地點，也讓華府的地道系統隨之曝光。事實上，華府的地道系統始建於1800年，除了維安需求外，也用來連接國會周邊的多處政府大樓，內部甚至有自己的地鐵系統。

根據軍事網站The War Zone報導，華府國會山莊（Capitol Hill）至少建有19條地下隧道，人車均能通行，歷史上第一條隧道就建在國會正下方，於1800年完工，卻在1812年毀於美英戰爭。

戰後國會建築進行大規模重建，重建後的首條地道建於美國南北戰爭時期，並在1898年與當時新建的國會圖書館大樓連結起來，原本內部還設有一套使用電力來輸送書本的系統，但該系統目前已經不再使用。

供人們通行的首條地道則是串連起國會大廈與周邊的坎農眾議院辦公大樓及北側的羅素參議院辦公大樓，其中坎農大樓於1908年啟用，羅素大樓則於次年完工，且從興建之初就已經設計有地鐵系統。

隨著國會山莊設施的擴建，地下隧道數量也逐漸增加，如今連接國會大廈與坎農大樓之間的通道已經更接近一座地下城鎮，內部甚至有自己的鞋店、郵局和自助餐廳。

另外，國會地鐵系統也獲得升級，並從1960年代開始增加線路，用來聯絡國會附近的各個政府辦公大樓，其中包括雷伯恩議院辦公大樓，該設施內包括一處供國會議員使用的健身房，以及國會警察靶場。

除了方便國會人員穿梭各個政府大樓外，隧道也被用來當作緊急避難設施，連接國會大下雨羅素大樓之間的隧道甚至建有防輻射掩體。

6日當天發生示威民眾闖入國會大廈事件時，當時正在國會內的副總統潘斯和部分議員就是透過這些隧道撤離國會，但當局並未公布詳細的撤離路線。

ET快訊
寒流洗澡！電熱水器「用10分鐘就冷」　2關鍵秒解
快訊／美國牛舌檢出「弓蟲感染」！　逾2千磅退運銷毀
跑17家店只搶到2暖暖包　網曝「熱區」：一堆沒人買
快訊／北部醫院不明原因撤病人　陳時中1400親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

台美洽簽BTA　美貿易代表：時間不夠且爭端未解

川粉攻陷國會…百年地道「設施照+地圖」曝光！　還蓋了地鐵系統

快訊／疫情爆發！馬來西亞王室：全國進入「緊急狀態」至8月1日

快訊／全美恐爆武裝示威！　川普：華盛頓特區「進入緊急狀態」

WHO派10人小組赴武漢查病毒源頭！科學家撇清：不是在找罪魁禍首

葡萄牙總統確診染疫！　待官邸隔離中

駕駛暴衝輾壓老媽媽！開門「又倒輾一次斃命」　留下丈夫和7兒女

疫情剎不住！日政府討論對「京阪神」發布緊急事態　最快13日決定

暴衝撞倒婦人！下秒突變倒退嚕「再次輾殺」　駕駛嚇傻驚悚畫面曝

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

台美洽簽BTA　美貿易代表：時間不夠且爭端未解

川粉攻陷國會…百年地道「設施照+地圖」曝光！　還蓋了地鐵系統

快訊／疫情爆發！馬來西亞王室：全國進入「緊急狀態」至8月1日

快訊／全美恐爆武裝示威！　川普：華盛頓特區「進入緊急狀態」

WHO派10人小組赴武漢查病毒源頭！科學家撇清：不是在找罪魁禍首

葡萄牙總統確診染疫！　待官邸隔離中

駕駛暴衝輾壓老媽媽！開門「又倒輾一次斃命」　留下丈夫和7兒女

疫情剎不住！日政府討論對「京阪神」發布緊急事態　最快13日決定

暴衝撞倒婦人！下秒突變倒退嚕「再次輾殺」　駕駛嚇傻驚悚畫面曝

童振源創新科技僑務工作　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

別鬧！《魔比斯》開第1槍「再延期半年」　《玩命9》上映添變數

伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

2天賣11萬片！網購暖暖包夯到大缺貨　400片要價萬元照樣被下架

夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

桃園5°C急凍…2天內「4人如廁猝死」！醫解析：突然用力很危險

體型只有一半大！流浪狗勇猛單挑　母獅落敗變「傻眼貓咪」

整棟豪廈8.8億喊賣不成　法拍打7折又喊卡

立委憂「金金併」後員工恐被犧牲　金管會、富邦金：不會不顧員工權益

24歲新人每天7：50前到公司！3點下班跑熊貓到深夜　她：壓力好大

國際熱門新聞

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

即／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！

馬來西亞進入「緊急狀態」至8月1日

即／川普批准：華府「進入緊急狀態」

妻小改搭印尼「死亡班機」傳開心合照　夫崩潰

美眾院民主黨　正式提彈劾川普決議

俄羅斯發現「輻射」消滅新冠病毒

馬克宏夫婦　去年砸2040萬狂買花

川粉攻陷國會　百年地道設施曝光

對台灣改觀了嗎？巴黎街訪跌破眼鏡

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

川普帳號被封　梅克爾：言論自由不該由私人企業決定

小費230元嫌少　外送員拎餐點走人

更多熱門

相關新聞

即／川普批准：華府「進入緊急狀態」

即／川普批准：華府「進入緊急狀態」

根據白宮官方網站，美國總統川普於美東時間11日晚間批准首都華盛頓特區（Washington DC）1月11日至24日進入緊急狀態。此前，聯邦調查局（FBI）警告，全美各地在拜登20日就職典禮前，可能發生武裝示威。

川普與彭斯鬧掰了！再也沒講話

川普與彭斯鬧掰了！再也沒講話

美國務卿宣布：古巴是資助恐怖主義的國家

美國務卿宣布：古巴是資助恐怖主義的國家

梅蘭妮亞首談國會暴動「沮喪且失望」

梅蘭妮亞首談國會暴動「沮喪且失望」

美國會暴亂5天走3部長！國土安全部代理部長求去

美國會暴亂5天走3部長！國土安全部代理部長求去

關鍵字：

2020美國大選美國總統國會拜登川普地下道北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

快訊／寒流襲下雪了！　新竹4國小今緊急停班停課

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面