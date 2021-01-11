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李彥秀批「豬肉儀表板失靈」：證明民進黨沒有管理能力

▲▼豬肉儀表板，台灣豬肉與進口豬肉每日統計。（圖／翻攝自食藥署）

▲豬肉儀表板，台灣豬肉與進口豬肉每日統計。（圖／翻攝自食藥署）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬年初進口，政府在1月4日推出「豬肉儀表板」，有人爆出，食藥署網站上的「邊境查驗自動化管理系統」有5批美豬進口，但「豬肉儀表板」卻尚未更新，遭質疑資訊並不透明。對此，國民黨副祕書長李彥秀11日批評，從台灣豬標章之亂 ，到進口豬肉儀表板失靈，民進黨急著證明沒有管理高風險肉品的能力，有效管理已經是吹破的牛皮了。

萊豬進口把關惹議，李彥秀11日在臉書發文抨擊，姑且不論「豬肉儀表板」的資訊落差是否有隱匿的事實，但儀表板失靈，削弱人民對於政府肉品管理能力的信心。進口管理失靈、標章制度混亂，民進黨的有效管理，已經是吹破的牛皮了。

李彥秀認為，民進黨急著證明自己根本沒有管理高風險肉品的能力，面對肉品食安管理，產地從來都不是問題，是否准許使用藥劑，以及藥劑殘留量才是最根本的。而民進黨政府卻不願意針對藥劑管理、產地管理配套，這正是目前標章之亂的最根本原因。

李彥秀指出，台灣各式各樣的加工製品、冷凍肉品，早就已經充滿了非本土豬肉的成分。但中央畜產會倉促推出的標章制度，更因為驗證與稽核混亂，一點一滴流失公信力，最後就是商家跟消費者的雙輸局面。

至於豬肉儀表板失靈，食藥署先是表示，邊境查驗自動化系統是該署在邊境查驗合格的數量，但涉及尚須待其他部會相關作業完成，還沒真正流入國內市場，因此豬肉儀表板是已經過海關查驗放行後，真正流入市面的數量。

但食藥署隨後又澄清，今天豬肉儀表板已更新，今年截至1月7日為止，總共有96公噸以上美豬進入市面。考量民眾認為查驗程序有問題，數字有落差，會再做統一數字調整。

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李彥秀豬肉儀表板

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