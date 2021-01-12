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蔣萬安震撼提案！返還兩蔣時期遭沒收財產　自拆北市選戰未爆彈

蔣萬安近日替政治受難者提案爭取財產返還，被解讀成為台北市長選舉提前布局。

▲蔣萬安近日替政治受難者提案爭取財產返還，被解讀成為台北市長選舉提前布局。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

戒嚴時期政治受難者因不法判決，導致身家財產、土地遭沒收充公，政府該如何返還，成為轉型正義的重要課題。身為蔣家第4代、被看好代表藍營角逐2022年台北市長的立委蔣萬安，近日低調在立法院提案修法，除了主張政府應返還不法取得的人民財產，更將適用範圍擴大至威權統治時期，亦即涵蓋兩蔣時代。消息傳出，普遍獲得政治受難者團體的認同與支持，但在朝野積極備戰首都市長前，卻意外引發藍營內部論戰。

特別是蔣萬安將草案名稱從《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，適用範圍更比照《促進轉型正義條例》，從1945年8月15日起至1992年11月6日止，涵蓋兩蔣時代，等於是承認祖父蔣經國及曾祖父蔣中正統治期間為「威權統治時期」，在藍營內部掀起一陣波瀾。

白色恐怖時代民眾遭構陷冤案，土地、財產被沒收充公，政府該如何返還，成為促轉會成立的重要任務。圖為二二八紀念日活動。

本刊調查，蔣萬安的這項修法提案，獲得15名國民黨立委連署支持，包括黨主席江啟臣，但連署者大部分是青壯派立委，資深立委僅占少數。本刊事後詢問部分連署委員為何贊同連署，有委員低調不願回應，亦或稱不記得自己有連署。

蔣萬安提案修《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，將適用範圍擴大自1945年算起，涵蓋兩蔣時代。（翻攝自立法院議事系統）

知情人士透露，當年民進黨提出《促轉條例》時，藍營保守派就與青壯派意見相持不下，更一度鬧出不處理《促轉條例》以換取《勞動基準法》修正案通過的風波，最後因時任黨團副書記長的蔣萬安極力反對才平息；此次蔣提案修法，恐再掀起黨內的路線之爭。

國民黨在立法院院會強力反萊豬進口之際，蔣萬安低調提案修法，卻未獲所有資深藍委認同支持。

知情人士透露，蔣萬安此次提案之所以未被外界大作文章，主要是他低調逐一親訪黨籍立委連署，但過程中也引發黨內高層高度關注，甚至認為該案不太合理，更擔憂國民黨在目前已沒有黨產的情況下，若再被促轉會要求賠償受害者家屬，恐造成財政上的重大困難，因此一度希望連署的委員能主動撤簽。

但參與連署的國民黨團總召林為洲則說，他支持蔣領銜提案，「以蔣萬安的身分來做這件事，別具意義，因為那牽涉到他的阿公、阿祖，也代表國民黨願意對過去反省的一個態度。」林也認為，若促轉會未來欲優先以國民黨黨產作為受害者的賠償，他不反對，盼儘速建立賠償制度，還受難者一個遲來的公道。

一位挺蔣的青壯派立委也說，國民黨不該再背負歷史的包袱，也應正視轉型正義的議題，並承認過去老蔣時代的功與過，「既然時代已走到這裡，這件事（促轉）或許就該由蔣萬安來做，才是最合適的人選。」

因防疫有功的衛福部長陳時中（中），被看好代表民進黨參選下屆台北市長。

目前除了蔣萬安被看好代表藍營出戰台北市長外，衛福部長陳時中在民進黨內呼聲也居高不下，而獲台北市長柯文哲力挺的副市長黃珊珊，也有望以無黨籍參選。此外，無黨籍立委林昶佐也一度被點名，林日前也提出政治受害者賠償的相關修法

黃珊珊（左）以台北市副市長之姿勤跑基層多時，有望參選台北市長。

對此，蔣萬安向本刊表示，提案修法與是否參選市長無關，主要是為延續在《促轉條例》審查時，他支持返還受難者財產及名譽回復的態度，加上不少受害者及其家屬年歲已高，至今仍等不到財產返還，因此才提出修法，盼落實轉型正義。


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