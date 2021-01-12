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22歲兒失聯17年「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名22歲李姓男子因看朋友家的陳姓鄰居一眼，竟被對方持雙刀砍死。當時一名黃小姐看新聞還覺得死者好可憐，這麼年輕才22歲就遇到橫禍，沒想到3天後，她接到前夫的通知，死者竟是自己的親生兒子。她指控，凶嫌家屬事發後不聞不問。

「直到他要出殯的那天，我每天都去，我沒有一天不去（靈堂）。」黃小姐接受媒體訪問，忍不住在鏡頭前落下眼淚，想到兒子的遭遇直呼很不捨。

▼黃小姐講到兒子不禁悲從中來。（圖／東森新聞）

失聯17年兒「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問。（圖／東森新聞）

黃小姐和前夫離婚後再婚，再見到失聯17年的兒子成了冰冷遺體，心真的好痛，當時她天天到靈堂，陪著17年來朝思暮想的兒子最後一程。她說，兒子從小是阿嬤帶大的，縱然自己沒跟他在一起，「也是我的心頭肉。」

令人鼻酸的是，黃小姐說，當時在電視上看到這則新聞，沒想到就是自己的小孩，「我跟我先生說，我們附近有一個小孩遇害 ，他很可憐才20幾歲而已」；兒子有一名很好的阿姨說，連續夢到他說很想媽媽，所以前夫過了好幾天才打電話找她。

失聯17年兒「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問。（圖／東森新聞）

▲▼22歲李男無辜枉死。（圖／東森新聞）

失聯17年兒「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問。（圖／東森新聞）

命案發生在去年10月，當時李男在朋友家門口，看了朋友的鄰居一眼，竟被對方衝回家拿雙刀猛砍，身中4刀被救醫急救仍回天乏術。黃小姐說，案發後對方家屬從沒道歉，不聞不問；且當天凶嫌要被強制送醫，是凶嫌母親拒絕治療。

凶嫌事後被依殺人罪嫌起訴，但黃小姐不能諒解凶嫌家人的作法，決定幫小孩的阿嬤打官司要求賠償，兒子的死是她心裡永遠的痛和遺憾，現在也只能靠照片追思撫慰心靈。

▼凶嫌被依殺人罪嫌起訴。（圖／東森新聞）

失聯17年兒「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問。（圖／東森新聞）

▼案發現場。（圖／東森新聞）

失聯17年兒「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問。（圖／東森新聞）

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