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嘉義五星飯店推外帶年菜...加拿大烏參＋北海道干貝＋龍膽石斑

▲▼ 喜迎金牛年 讓您輕鬆在家圍爐最澎湃團圓年菜 就在嘉義耐斯王子大飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義耐斯王子大飯店推出外帶年菜。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節即將來臨，嘉義五星耐斯王子大飯店主廚楊福強設計高檔年菜，內容有加拿大烏參、北海道干貝到龍膽石斑等頂級食材全都端上桌，讓民眾輕鬆外帶常溫年菜回家圍爐，圓圓滿滿好彩頭。

耐斯王子大飯店主廚楊福強今年推出全新常溫外帶年菜，主打粵式順德菜系，烹調方式講求清爽鮮甜、追求原汁原味，強調刀工、火候等細作功夫，經典團圓年菜組合內含彩蝶鮑魚錦繡拼盤、好彩頭XO醬大蝦、蟹黃百花釀玉環、鴻運蜜汁子排、荷葉北菇栗子燜雞、花膠龍膽石斑六道佳餚，更贈送一盅價值3,680元的御品佛跳牆，小家庭可選擇6人份組合，優惠價6,888元。

▲▼ 喜迎金牛年 讓您輕鬆在家圍爐最澎湃團圓年菜 就在嘉義耐斯王子大飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲耐斯王子大飯店主廚楊福強 。（圖／記者翁伊森翻攝）

彩蝶錦繡拼盤共有日式和風九孔鮑、潮州滷水牛腱、上海紹興醉雞、潮式汾蹄及澎湖五味冰卷5道冷盤，回家即可上桌；好彩頭XO醬大蝦採用每隻3兩重的海虎草蝦做為料理主角，純粹的烹調手法搭配道地港式臘味蘿蔔糕，再佐以招牌XO醬來提味，嘗得到蝦的鮮甜及料理的用心。

至於鴻運蜜汁子排是喜宴的招牌料理，選用台灣豬肋腩排，油花分布均勻，再以民雄鳳梨、蜂蜜調配而成的醬汁醃製6小時，為了讓子排更加入味，特別採用低溫焗烤方式入烤箱烤逾2小時，烤出來的子排肉質軟嫩，香氣四溢。

▲▼ 喜迎金牛年 讓您輕鬆在家圍爐最澎湃團圓年菜 就在嘉義耐斯王子大飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲佛跳牆內容物豐富，湯頭甜美。（圖／記者翁伊森翻攝）

至於年節最暢銷的《御品佛跳牆》（含甕一盅3,680元），主廚嚴選北海道干貝、加拿大烏參、花膠魚肚、栗子、北菇、土雞等十餘種山珍海味入甕費時熬煮，作工繁瑣，湯頭鮮甘讓人回味無窮，是年節必備美味佳餚。整組採購就送這道湯品，保證物超所值。年菜外帶即日起至2021年2月11日接受訂購，1月31日前訂購再加贈耐斯王子保溫保冷袋。

▲▼ 喜迎金牛年 讓您輕鬆在家圍爐最澎湃團圓年菜 就在嘉義耐斯王子大飯店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲彩蝶錦繡拼盤共有日式和風九孔鮑、潮州滷水牛腱、上海紹興醉雞、潮式汾蹄及澎湖五味冰卷5道冷盤 。（圖／記者翁伊森翻攝）

受到疫情影響，少了出國旅遊的選擇，大家齊聚在家圍爐過年，目前飯店7樓萬國百匯除夕2餐期及17樓紅檜軒中餐廳均已滿席；5樓宴會廳新春團圓宴也已訂位逾8成。

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關鍵字：

耐斯王子飯店外帶年菜楊福強順德菜系

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