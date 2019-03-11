耐斯王子飯店進嘉義基督教醫院　打造優質麵包坊

▲▼ 耐斯王子大飯店結合醫院通路開設烘培坊，提供優質健康麵包。（圖／耐斯王子大飯店提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店旗下品牌《王子烘焙坊》標榜健康、無負擔訴求，11日記者會宣示進駐嘉義基督教醫院，盼能讓醫護人員及病患品嘗用料扎實且健康的歐式經典麵包；此外，為讓消費者品嘗優質糕點，萬國百匯也以《店中店》概念，打造一座環境優美的王子西點坊，讓客人品嘗到五星級迷人西點。

耐斯王子大飯店王子烘焙坊經營迄今已8年，天然酵母吐司、蜜豆牛奶吐司、蔓越莓紫地瓜吐司、檸檬小餐包、義式拖鞋是前五大排行榜麵包，加以王子烘焙坊主廚李國賓、王子西點坊主廚林彥廷對餐點的堅持，絕對能滿足饕客挑剔味蕾。為讓醫護人員及病患也能品嘗到美味麵包，王子烘焙坊11日正式進駐嘉義基督教醫院美食街，17號前麵包類全面享7折優惠，18號至24號消費滿百元，即可獲贈珍珠波蘿麵包乙個（每日限量100個）。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑表示，王子烘焙坊麵包講求健康、無負擔，用料堅持選用純天然水果酵母，歷經72小時自然發酵熟成，並嚴選進口日本產小麥麵粉及法國諾曼地產奶油；自然熟成的慢活工法，誘發出麵包原始風味與香甜，天然、少糖、少油、高纖、無添加的歐式鄉村風格，保證讓您吃得清爽無負擔，更品嚐到最頂級奢華的新享受！





此外，為了提升萬國百匯用餐品質，耐斯王子大飯店更推出店中店-王子西點坊，客人可以從冷藏櫃盡情挑選自己喜愛的西點，由西點師傅為客人夾取至餐盤，講究5度c恆溫冷藏的堅持，讓客人品嘗到糕點最香濃原味，已成為萬國百匯超人氣餐檯，同時也推出外帶選擇，客人可以將喜歡的糕點付費外帶，作為送禮或自己品嘗的伴手禮。