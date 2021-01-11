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新婚夫妻上百岳度蜜月！3天走64KM「虐爆雙腳」　超神雪景嘆：美極了

▲▼新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美）

▲新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

近日寒流接力襲台，部分山區紛紛降雪，掀起全台民眾追雪潮。剛好有一對新婚夫妻蜜月選擇攻百岳賞美景，3天徒步走了64公里的山路，儘管兩人虐爆了雙腳，但征服雪山山脈的大霸尖山後，讓他們直呼「真的是美極了！」

▲▼新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美）

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原PO今（11）日在臉書社團「台灣百岳之美」發文分享，他和妻子討論決定蜜月要登上雪山山脈的大霸尖山，64公里的山路花費了他們3天的時間，讓他一度直呼「真的是虐爆了雙腳！」

▲▼新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美）

▲▼新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美）

原PO表示，被大雪覆蓋的山林，看似美麗，其實非常危險，必須忍受低溫寒冷的天氣、忍受陽光下雪地的刺眼、忍受積雪後腳步的濕滑，從一開始的大鹿林道，再到馬達拉西登山口瘋狂的陡坡，最後成功登頂看見結冰後雪白色的大霸尖山，簡直美極了。

▲▼新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美）

▲▼新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美）

新婚夫妻在山上拍下超多美照，原PO甚至拿著大霸尖山3492公尺的標牌和妻子甜蜜擁吻，羨煞不少網友，紛紛獻上留言祝福「恭喜，蜜月留下那麼美好的回憶，永生難忘」、「雪。見證你們真摯的愛」、「太棒了！祝福你們恩愛甜蜜幸福一輩子」、「超浪漫的，祝你們幸福^^」、「難忘蜜月之旅，太美了」、「祝福你們百年好合，登山下雪要注意安全，穿暖暖喔」；但也有網友貼心提醒「恭喜，很別緻的蜜月，下雪不適合上小霸喔」。

▲▼新婚夫妻上百岳度蜜月。（圖／翻攝台灣百岳之美）

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