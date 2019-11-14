百貨下雪了！　環球中和「聖誕小鎮」每2小時現雪景

▲環球中和打造小熊學校聖誕小鎮 。（圖／環球提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日子過得飛快，11月即將要過一半了，各百貨也開始推出聖誕場景吸客，統一時代百貨與高雄夢時代11／15將發表 iSharing 節慶派對活動，環球購物中心中和店也推出與日本高人氣繪本「小熊學校」打造的聖誕小鎮，打造5大場景讓民眾打卡，11／16起甚至還會定時飄散雪花，可在室內感受下雪氛圍。

日本高人氣繪本「小熊學校」，可愛畫風描述主角傑琪與11隻小熊哥哥們，一起在森林中生活的大小事，今年環球購物中心在聖誕節與其合作，除了來店禮跟見面會之外，在新北中和還打造「小熊學校聖誕小鎮」，有聖誕樹、森林小木屋、麋鹿雪橇、療癒雪人以及聖誕市集共5大場景，邀請民眾來過聖誕節。

高約5米的聖誕樹上，掛滿小熊學校玩偶，搭配溫馨的木椅與雪地場景；森林小木屋、麋鹿雪橇、雪人等佈置，充滿節慶風格，從11／16起，每2小時還會從高空飄落白雪，讓民眾體驗國外聖誕雪景氛圍。另外11／24至12／25還有聖誕市集，預計共有超過10個以上攤位，販售各種創意配件、特色植栽等。

環球購物中心表示，即起至11／17全台七店刷聯名卡，當日累計滿1,111元，就送111元電子禮券；11／24前使用GM pay，當日單筆支付滿1,000元加贈100點、11／25至12／29用聯名卡綁定GM pay，當日單筆刷滿888元，可獲點數200點。

▲11／17前會員當日刷GMpay累計消費滿500元，可換「小熊學校飲料提袋」。