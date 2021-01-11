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家樂福睡米袋被罵爆！他稱「朋友起鬨」急道歉　業者要求PO文認錯

記者蕭筠／台北報導

去年12月家樂福門市一連發生2起遭屁孩尿攻貨架、偷喝貨架飲料並放回架上事件，引發討論，沒想到近日又有一男子於賣場內騎著幼兒腳踏車險撞倒貨架商品，甚至躺在米袋上把腳翹高，離譜行逕再度引來網友撻伐。對此，業者稍早回應表示，其男子於事件曝光後已致電道歉，並要求對方在公開社群PO文道歉，因態度積極，目前保留法律追訴權。

▲▼屁孩大鬧家樂福。（圖／翻攝自Dcard）

▲一名成年男子大鬧家樂福。（圖／翻攝自Dcard）

一名網友在Dcard表示「家樂福又出事嘍」，並貼出多張限時動態影片，畫面中，可以看間一名身穿灰外套的男子騎著明顯不符合體型的幼兒腳踏車，硬是踩著踏板全力衝刺，將賣場當作私人遊樂場，不僅險些破壞商品還罔顧其他人安全，另外還將架上奶粉罐排成罐頭塔造型，甚至整個人直接躺在米袋上，將商品當作躺椅一樣，態度相當囂張，影片也挑釁寫著「玩太累還有地方休息，家樂福真貼心。」

幼稚行為引來大批網友怒罵「猴子怎麼越來越多，當個行為正常的人類不好嗎」、「很不尊重店家欸，都幾歲了還有這種行為」。對此，家樂福稍早做出回應表示，其行逕誇張的男子在影片遭曝光後已立刻致電道歉，並解釋會有該行為發生是因朋友起鬨，對此深感愧疚，業者也向該男教育強調希望以後不要再有類似情形發生，並要求於社群網路平台公開道歉，因男子態度積極，故目前保留法律追訴權。

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