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107家業者台灣豬標章被收回！農委會解釋「家樂福遭撤下」始末

▲▼北市賣場「不含萊專區」元旦上路。家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

記者許展溢／台北報導

萊豬開放進口，為讓消費者能辨識，中央畜產會推出「台灣豬標章」已核發7千多家，但昨天傳出60幾家業者的豬標章被下架，並點名家樂福、鬍鬚張等。對此家樂福喊冤，認為當時有明確告知非全店販售，且是主動申請撤銷，沒有違規一事。農委會今（10日）特別聲明，對業者負責任的態度表示肯定。

農委會提到，自1月1日起加強查核台灣豬證明標章，已有多家業者如家樂福等主動配合。為落實台灣豬證明標章之管理，中央畜產會自1月1日起加強查核已核發標章之店家及通路，至元月8日計查核2095家，撤下或收回標章107家，其中包括家樂福等大型通路業者。

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有關家樂福撤下台灣豬證明標章部分，農委會解釋，是因業者原本基於生鮮豬肉來自國產豬隻，在中央畜產會試辦輔導下提出申請，但量販店為提供多元化產品供消費者一店購足，致與證明標章「全店針對豬肉及豬可食部位或加工品主原料全數使用國內豬隻」之規範不一致，經中央畜產會訪視說明後，業者願意配合政策，自行主動申請撤銷使用標章。對於業者支持國產豬肉及負責任的態度，農委會表示肯定與感謝。

農委會強調，未來仍將責成中央畜產會於元月底前完成查核台灣豬證明標章，務必落實標章管理工作，以確保消費大眾購買國產豬肉的權益。
 

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